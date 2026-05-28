Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Adamlı köyünde hayvancılıkla uğraşan evli ve dört çocuk babası Rıza Demir, beş gün önce yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetleri yaşamaya başladı. Evdeki istirahatinde durumu giderek ağırlaşan Demir, vakit kaybetmeden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurdu.
KANINDA VİRÜS ÇIKTI AMA KENE BULUNAMADI
Hastanede doktorlar tarafından yapılan tetkik ve kontroller sonucunda Rıza Demir’in kanında KKKA virüsü tespit edildi. Tedavi sürecinin bir parçası olarak hastanın vücudunda yapılan detaylı taramalarda ise herhangi bir kene veya kene tutunması izine rastlanmadığı bildirildi.
KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Teşhisin ardından hemen Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan ve tedavisine burada devam edilen Demir, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Hastanede işlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edilen Demir’in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Adamlı köyüne götürüldü.