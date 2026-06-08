Teknoloji dünyası, eşine benzerine az rastlanır bir sosyolojik kırılmaya sahne oluyor. Yüksek çözünürlüklü kameralar, yapay zeka asistanları ve katlanabilir ekranlar akıllı cihaz pazarını domine etmeye çalışırken, genç nesil rotayı tam tersi yöne çevirdi.

CNBC International'ın 7 Haziran 2026 tarihli güncel raporuna göre, Z kuşağının hatırı sayılır bir kısmı, tüm gün ekran kaydırma (scrolling) alışkanlığından ve dijital dünyanın yarattığı zihinsel yorgunluktan tamamen sıkılmış durumda.

'Ekranlardan tiksinmeye başladılar'

Akıllı telefon analisti Jose Briones, gençlerin dijital dünyadan kaçış psikolojisini şu sözlerle özetliyor:

"Z kuşağı artık ekran görmekten sıkılmaya ve kelimenin tam anlamıyla yorulmaya başladı. Hayatın gerçek ritmini kaçırdıklarını fark ettikçe, sadece arama yapan ve SMS atan 'özellikli' (feature phone) eski nesil telefonlara yöneliyorlar."

İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir yeraltı gençlik trendi olarak ortaya çıkan bu akım, kısa sürede küresel bir dijital detoks çılgınlığına dönüştü. Bu süreçte en büyük piyango ise efsanevi Nokia markasının lisans sahibi olan HMD Global şirketine vurdu. 2000'li yılların başında milyarlarca satan eski tasarımları yeniden piyasaya süren şirket, akıllı telefon satışlarının dünya genelinde çakıldığı bir dönemde tuşlu telefon satışlarında tarihi bir patlama yakaladı.

Sadece ABD'de, yılan oyunuyla büyüyen o eski telefonların satışları ayda on binlerce adetlik rekor seviyelere ulaştı.

Küresel harita ne diyor?

Counterpoint Research tarafından yayınlanan son pazar analiz raporları, tuşlu telefonların dünyada hala sarsılmaz bir kale olduğunu gösteriyor. Küresel özellikli telefon pazarının yaklaşık %80'ine Orta Doğu, Afrika ve Hindistan hakim durumda. Ancak bu bölgelerdeki motivasyon ile batıdaki gençlerin motivasyonu tamamen farklı.

Verilere göre tuşlu telefon kullanıcılarının profili ve nedenleri şöyle şekilleniyor:

Fiyat ve Ekonomi (%46,5): Düşük gelirli kullanıcılar, akıllı telefonların astronomik fiyatları nedeniyle mecburen tuşlu cihazları tercih ediyor.

Bitmeyen Batarya (%38,1): Kullanıcıların büyük bir kısmı, akıllı telefonlar gibi her gün şarj edilmek zorunda olmayan, tek şarjla günlerce hatta haftalarca dayanan pil ömrünü en büyük avantaj olarak görüyor.

Minimalist Teknoloji ve Yaşlılar (%33,2): ABD pazarında tuşlu telefon kullanımı hala %33,2 ile yaşlı nüfusun ve %29,6 ile hayatında karmaşık uygulamalar istemeyen, sadece "ulaşılabilir" olmayı hedefleyen minimalist teknoloji kullanıcılarının elinde.

Modern dünyaya bir başkaldırı

Z kuşağının başlattığı bu akım, tuşlu telefonları sadece bir "fakirlik" veya "yaşlılık" aparatı olmaktan çıkarıp lüks bir yaşam tarzı ve başkaldırı sembolü haline getirdi.

TikTok, Instagram ve bitmek bilmeyen WhatsApp gruplarının yarattığı anksiyeteden kaçmak isteyen yeni nesil, cebine koyduğu o küçük tuşlu cihazlarla modern dünyaya meydan okuyor. Bildirimlerin kölesi olmak istemeyenlerin başlattığı bu nostaljik göç, teknoloji devlerini üretim stratejilerini yeniden gözden geçirmeye zorlayacak gibi görünüyor.