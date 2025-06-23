Koleksiyon dünyasına yön veren ve sokak stilini kasıp kavuran Labubu bebekleri, son günlerce sosyal medyayı sallamaya başladı. Bu sevimli canavar ikon mu yoksa trend mi bilinmezken, Türkiye'deki satışları da merak edilmeye başlandı.

SEVİMLİ VE ÜRKÜTÜCÜ

Tüy yumağından oluşan bu küçük canavar sevimli fakat biraz tuhaf. Korkutucu olmasının yanı sıra sokak stilinde de tam bir fenomen.

Tayvan merkezli sanat koletifi Pop Mart x How2work ortak yapımı ile üretilen bu bebekler "The Monsters" serisinin ikonik karakterlerinden biri. Bu bebekleri yaratan kişi de sanatçı Kasing Lung. Çarpık dişleri, diken diken kulakları ve göz alıcı renkleriyle dikkat çeken Labubu bebekleri hem sevimli hem de rahatsız edici olmasıyla dikkat çekiyor. Z kuşağı için tatlı ama gotik olan labubu bebekleri, estetik arayışında olan gençle için ideal bir oyuncak.

İKİNCİ ELİ BİNLERCE DOLARA SATILIYOR

Peki labubu çılgınlığı nereden çıktı? Kısa sürede Z kuşağının kültürünün bir parçası haline gelen labubu bebekleri aslında 2023 yılından bu zaman kadar sosyal medya mecralarında globelleşti ve yaygınlaştı. Adına açılan #labubulover hashtag'leri de milyonlara ulaşmasını sağladı. Hatta bazı figürleri ikinci el piyasasında binlerce dolara satılıyor.

Bazıları bu bebekler için geçici bir tren olduğunu söylese de aslında "Beanie Babies" sendromunun modern versiyonu. Labunu bebekleri bir oyuncak olmasının yanı sıra sokak modasını da yansıtıyor. Tişörtler, çantalar, sticker’lar ve hatta dövmelerin de ilhamı oldu. Tokyo'dan İstanbu'la kadar geçlerin yeni stil anlayışını yansıtıyor.

TÜRKİYE'DE DE SATILIYOR

Türkiye'de ise birçok popüler e-ticaret sitesinde satılıyor. Küçük anahtarlık ve mini figürleri 1.000 ila 1.2000 lira arasında satılırken, Daha büyük vinil-peluş sürpriz kutular ise 1.000–1.400 TL, Özel koleksiyonluk peluş figürler ise 1.600–2.000 TL arasında satışa sunuluyor. Nadir ve özel serilerde ise fiyatlar 3.000 TL ve üzerine satılabiliyor.