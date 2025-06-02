DİNDAR NESİL UMDU!

İngiliz The Economist dergisi, Türkiye’de gençliğin siyasal ve toplumsal eğilimlerine dair analiz yayımladı. Dergi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘dindar nesil’ söylemlerinin, Z kuşağında karşılık bulmadığını savundu. Haberde, “Erdoğan her zaman dindar bir gençlik yetiştirmeyi ummuştu” denilerek şu ifadelere yer verildi:

‘ETKİSİ SINIRLI KALIYOR’

“Türkiye’nin Z kuşağı, ülkenin güçlü adamının beklediğinden hem daha az dindar hem de onun iktidarına yönelik en büyük tehdit olabilir.” Haberde, Erdoğan’ın gençlerle bağ kurmakta zorlandığı ve söylemlerin genç seçmende karşılık bulmadığı belirtildi. Sosyal medyada iktidarın etkisinin sınırlı kaldığı vurgulandı.

The Economist, Z kuşağını “Erdoğan’dan önceki dönemi bilmiyorlar” diye tanıttı, Ekrem İmamoğlu eylemlerinde en önde olduklarını yazdı.

‘GENÇLER SORGULUYOR’

Dergi, Konda’nın 2024’te yayımladığı “Yaşam Tarzı” araştırmasına da değindi. Buna göre kendine “dindar muhafazakar” diyenlerin oranı 2008’de yüzde 32 iken, 2024’te yüzde 24’e düştü. 90’ların sonu ile 2010’ların başında doğan gençlerin, siyasette “körü körüne bağlılık değil sorgulayan yaklaşım benimsediği” belirtildi.