Popüler turizm merkezlerindeki aşırı yoğunluk, yeni nesil gezginleri Avrupa’nın az bilinen ancak zengin kültürel miras sunan ülkelerine yönlendiriyor. Özellikle Z ve Milenyum kuşaklarının tercih ettiği bu yükselen rotalar, hem daha otantik bir deneyim hem de ekonomik fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

MOLDOVA VE LİHTENŞTAYN YENİ ALTERNATİFLER ARASINDA

Avrupa’nın en az ziyaret edilen ülkelerinden Moldova, dünyanın en büyük şarap mahzenlerine ve "yaşayan Sovyet müzesi" olarak bilinen Transdinyester bölgesine ev sahipliği yapıyor.

Başkent Kişinev’deki sosyalist mimari ve kırsal yaşamdaki kadim gelenekler, ziyaretçilere zaman yolculuğu hissi yaşatıyor. Diğer yanda dünyanın en küçük devletlerinden Lihtenştayn, masalsı Alp manzaraları, görkemli kaleleri ve sanat müzeleriyle butik bir kış ve doğa turizmi alternatifi sunuyor.

BALKANLARIN FAZLA KEŞFEDİLMEMİŞ DURAKLARI

Avrupa’nın en genç ülkesi Kosova, Osmanlı mirası ile modern kafe kültürünü harmanlıyor. Prizren Kalesi ve UNESCO korumasındaki manastırlarıyla tarih meraklılarını cezbeden ülke, Rugova Dağları ile doğa tutkunlarına hitap ediyor. Kuzey Makedonya ise özellikle "Balkanlar'ın İncisi" Ohri Gölü ve Başkent Üsküp’teki devasa heykelleriyle ön plana çıkıyor.

Rahibe Teresa'nın doğum yeri olan ülke, derin tarihi ve göl kıyısındaki huzurlu atmosferiyle turistlerin yeni gözdesi konumunda.

İTALYA TOPRAKLARINDA BİR DEVLET

İtalya toprakları içinde yer alan ve Adriyatik Denizi’ne yukarıdan bakan San Marino, dünyanın en eski cumhuriyeti unvanıyla tarih sahnesinde yer alıyor. Orta Çağ’dan kalma üç kulesi, büyüleyici "Cadı Yolu" yürüyüş parkuru ve neoklasik bazilikasıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan bu mikro devlet, panoramik manzaraları ve özgün mimarisiyle sıradışı bir seyahat rotası arayanları bekliyor.