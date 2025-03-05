"İntikam amaçlı istifa", işveren için en kötü zamanda, genellikle verileri ve şifreleri silerek, haber vermeden işten ayrılmak anlamına geliyor. Bu durumu gizli tutmanın da bir anlamı yok. Ayrılan çalışanlar, sosyal medyada davalarına dair seslerini duyuruyor ve iş yükü, toksik yönetim ve zorunlu uzaktan çalışmanın sonlandırılmasına dair şikayetlerini paylaşıyorlar.

courrierinternational'da yer alan haberde Business Insider’a konuşan bir psikoloğa göre, "intikam amaçlı istifa" eğiliminin dada artması bekleniyor. Psikolog Edel Holliday-Quinn, "İş piyasası gevşemeye başlıyor ve hayal kırıklığına uğrayanlar için bu, istifa edecekleri yıl olabilir; hem de en yüksek sesle" diyerek uyarıda bulunuyor.

Bu hareketin öncüleri ise genç çalışanlar. Forbes’a göre, "Kendilerine kötü muamele edilmesine çoğu zaman sessizce izin veren" önceki nesillerin aksine, Z Kuşağı, istifalarını bir protesto haline getiriyor. Bu kuşak, kendilerine saygı göstermeyen şirketlerde kalma zorunluluğuna inanmıyor ve istifa etmeyi, kızgınlıklarını ifade etmenin bir yolu olarak görüyor.

Gallup anketine göre, Amerikalıların yalnızca %31’i iş yerinde motive olduklarını belirtiyor. Bu, son on yılın en düşük oranı. Daha endişe verici olan ise, 35 yaşın altındaki çalışanların sadece %40’ının "iş yerinde kendilerinden ne beklendiğini anladığını" ifade etmesi. Business Insider’ın yorumlarına göre, işe yeni başlayan gençlerin "genelde tecrübeli çalışanlardan daha hevesli" olmaları göz önüne alındığında, bu durum oldukça şaşırtıcı bir gelişme.