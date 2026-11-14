Sosyal medyada clean girl (temiz kız estetiği) adıyla popülerleşen ve Bella Hadid gibi dünyaca ünlü moda ikonlarının sıkça tercih ettiği sımsıkı geriye taranmış topuz ve at kuyruğu modelleri, gençler arasında hızla yayılıyor. Saçların yüzü gerginleştirecek kadar sıkı bir şekilde arkaya çekilmesiyle elde edilen bu görünüm, uzmanlara göre ciddi bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor.

SAÇ KÖKLERİ SÜREKLİ ÇEKİLDİĞİ İÇİN ZAYIFLIYOR

Saç dökülmesi uzmanı Tina Mui, bu modelin anlık bir "yüz germe" etkisi yaratsa da hassas olan şakak ve alın çizgisine aşırı baskı uyguladığını belirtti. Sürekli sıkı toplanan saçların "traksiyon alopesi" adı verilen kalıcı dökülmeye yol açtığını vurgulayan Mui, "Bu durum bir gecede olmaz; aylarca köklerin çekilmesine bağlı gelişir. Z kuşağı bu trendi yavaşlatmazsa, ileride geriye tarayacak saçları kalmayabilir" uyarısında bulundu.

"AYNAYA BAKTIKLARINDA ŞOK YAŞIYORLAR"

Saç bakım uzmanı Shaina Rainford ise pek çok kadının saç çizgisindeki incelmeyi ancak sorun belirginleştiğinde fark ettiğini ve bunun ciddi bir özgüven kaybı yarattığını söyledi. Şık görünmek için kafa derisine acı verecek kadar gerginlik uygulanmaması gerektiğini ifade eden Rainford, saçların daha gevşek toplanmasını, batma veya tahriş hissedildiği an modelin açılmasını ve saç köklerine farklı modellerle dinlenme fırsatı verilmesini tavsiye etti. Uzmanlar, incelmenin devam etmesi halinde vakit kaybetmeden bir dermatoloğa başvurulması gerektiğini belirtiyor.