Sosyal medyanın popüler jargonları, yapay zekayla değişen yazılım dünyası ve mutfaktaki yeni trendler nihayet resmiyet kazandı. ABD’nin en saygın ve köklü sözlüğü Merriam-Webster, dilin geçirdiği dijital dönüşümü tescilleyerek tam 1400 yeni kelime ve anlamı veritabanına ekledi.

Bir dönemin "argo" veya "internet şakası" kabul edilen ifadeleri artık dilin kalıcı birer parçası sayılıyor. Listede yapay zekaya kod yazdırmaktan, sosyal medyadaki takıntılı ilişki biçimlerine ve mutfaktaki yeni lezzetlere kadar gündemi belirleyen pek çok kavrama yer veriliyor.

SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL KÜLTÜRÜN KAZANDIRDIKLARI

Sosyal medyanın günlük dilimizi ne kadar hızlı dönüştürdüğü, sözlüğe eklenen maddelerle bir kez daha kanıtlandı. İşte öne çıkan o kelimeler:

Looksmaxxing: Fiziksel çekiciliği ve görünüşü artırmak adına bazen aşırıya veya tehlikeli boyutlara kaçan önlemler alma pratiği.

Parasocial: Kişisel olarak tanışılmayan bir ünlü veya kurgusal karakterle kurulan tek taraflı duygusal bağ.

Rickroll: Birini kandırarak Rick Astley'in meşhur şarkısını dinletmeye dayanan klasik internet şakası.

Meme coin: İnternet mizahından ilham alınarak çıkarılan, somut bir kullanım alanı bulunmayan kripto para birimleri.

Promposal: Balo davetlerinin abartılı ve gösterişli bir organizasyonla yapılması.

Letterboxing: Videoların farklı ekran oranlarına uyumu sırasında alt ve üstte oluşan siyah bantlar.

YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİ JARGONU RESMİLEŞTİ

Yazılım ve teknoloji dünyasındaki hızlı değişim, sözlük tanımlarını da baştan aşağı yeniledi:

Vibe coding: Kodları bizzat yazmak yerine yapay zekaya komut vererek yazdırma pratiği.

AGI (Genel Yapay Zeka): Algoritmaların insan zekasını ve akıl yürütme yetisini yakalama veya aşma potansiyeli.

Compute: Yapay zekanın gelişimi için dev teknoloji şirketlerinin yarıştığı "işlem gücü kaynağı" anlamında kullanılan yeni isim formu.

Uncanny valley (Tekinsiz Vadi): İnsana çok benzeyen ama tam da insan gibi hissettirmeyen robot veya yapay zeka tasarımlarının yarattığı huzursuzluk hissi.

LEZZET DÜNYASINDAN SÖZLÜĞE GİRENLER

Restoran menülerinde ve sosyal medya tariflerinde sıkça karşılaştığımız mutfak terimleri de yeni listede kendine yer buldu:

Superfood (Süper Gıda): Yüksek besin değerine sahip somon, yaban mersini gibi sağlıklı gıdalar.

Cake pop: Lolipop çubuğuna geçirilmiş minik kek topçukları.

Shishito: Özellikle tavada hafifçe kavrularak sunulan Doğu Asya menşeli tatlımsı biber.

Bao bun: Buharda pişirilen, içi çeşitli malzemelerle doldurulan Asya usulü yumuşak ekmek.

Chili crisp: İçinde kızarmış biber ve sarımsak parçaları bulunan acılı, çıtır sos.

İLİŞKİLER VE GÜNLÜK YAŞAM TERİMLERİ

Toplumsal psikolojiyi ve modern yaşam tarzını özetleyen terimler de sözlükteki yerini aldı:

Cuffing season: Soğuk kış aylarını yalnız geçirmek istemeyenlerin kısa süreli partner arama dönemi.

Sunday scaries: Hafta sonunun biteceğini hatırlayınca pazar günleri hissedilen tatlı-sert kaygı.

Copium: Kötü bir gerçekle yüzleşmek yerine onu yok sayma veya inkar etme durumu.

Mandela Effect: Toplulukların belirli bir olayı veya bilgiyi aynı şekilde yanlış hatırlaması hali.

Trash panda: Çöp karıştıran sevimli rakunlara internet dünyasının taktığı popüler lakap.

Crashout: Aniden yaşanan zihinsel çöküş, başarısızlık veya dramatik son.

Whack-a-mole: Bir sorun çözüldüğü an hemen yenisinin türemesi durumu.

Yacht rock: 70'ler ve 80'lerin yumuşak pop-rock müzik tarzı.

Shapewear: Vücudu toparlayan ve şekillendiren dar iç giyim ürünleri.

Neckbeard: Çene altını kaplayan sakal ve bu tarzla özdeşleşen internet alt kültürü.