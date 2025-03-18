Son yıllarda fitness sektörü, genç kuşakların yaşam tarzlarının ayrılmaz bir parçası haline gelirken, spor salonları fiziksel sağlıktan çok daha fazlasını sunan sosyal ve zihinsel iyilik merkezleri olarak öne çıkıyor.

independent.co.uk'ta yer alan habere göreThe Gym Group CEO'su Will Orr, Z kuşağının spor salonu üyeliklerini kimliklerinin bir parçası olarak gördüğünü ve gelirlerindeki daralmalara rağmen üyeliklerini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Orr, gençlerin sporun zihinsel sağlık üzerindeki faydalarını giderek daha fazla fark ettiğini ve bu yüzden spor salonu üyeliklerini temel harcamalar arasında gördüklerini ifade etti. Ayrıca, Z kuşağının spor salonlarını yalnızca egzersiz için değil, aynı zamanda sosyalleşme alanı olarak da değerlendirdiğini vurguladı.

YAŞAM TARZININ AYRILMAZ PARÇASI

Grubun üye profilinde, 18-27 yaş aralığındaki Z kuşağının yaklaşık yüzde 40’lık bir oranla önemli bir yer tuttuğu dikkat çekiyor.

Orr, PA haber ajansına verdiği demeçte, fitness ve spor salonlarının artık birçok gencin yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirtti.

Orr, Z kuşağının fitness ve spor salonlarına olan yoğun ilgisini vurgulayarak, bu ilginin yalnızca fiziksel formda kalma gereksiniminden değil, aynı zamanda birçok kişi için zihinsel sağlık ve sosyal etkileşim boyutundan da kaynaklandığını belirtti. Fitness sektörünün hızla büyümesi, tüketicilerin daha ekonomik ve esnek üyelik arayışlarıyla desteklenirken, Spor Salonu Grubu'nun Şubat ayı itibarıyla üye sayısının bir milyona yaklaştığı açıklandı. Ayrıca, üyelerin düzenli katılım oranlarının da arttığı bildirildi.