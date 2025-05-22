Amasya'nın Merzifon ilçesinde Zabıta Müdürlüğü’ne yapılan “çay ocağı önüne konan masa ve taburelerin yolu kapattığı” yönündeki ihbar üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Yüzde 61 bedensel engelli olduğu belirtilen işletme sahibi Selahaddin Bozkurt ile masa ve taburelerin kaldırılması konusunda zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle yaşanan arbedede, bir zabıta personelinin işletme sahibine çay bardağı fırlattığı ve boğazını sıktığı iddia edildi.

Taraflar, polis merkezine giderek karşılıklı şikayetçi oldu. İfadeleri alınan kişiler için doktor raporları da hazırlandı.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Merzifon Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada yer alan “zabıtadan engelli vatandaşa şiddet” iddialarına değinilerek şu ifadeler yer aldı:

“Zabıta görevlileri, yapılan ihbar üzerine masa ve tabureleri kaldırmak istediklerinde iş yerinde bulunan 2 şahıs ile arbede yaşanmıştır. Her iki tarafın da şikayetçi olması üzerine adli süreç başlatılmış, ayrıca zabıta memurları hakkında idari inceleme başlatılmıştır. Soruşturmanın sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

Olayla ilgili hem adli hem de idari süreç devam ediyor.