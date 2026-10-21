Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan İbrahim Uysal (46), çöplerin arasında bulduğu 1915 damgalı askeri sedyeyi, satılması yönündeki önerilere rağmen Çanakkale'deki savaş müzesine bağışladı. 3,5 aylık araştırmanın ardından orijinal olduğu belirlenen sedye tescillenerek müzedeki yerini aldı.

Uysal, sabah çöp atmaya çıktığında komşusunun uyarısıyla katlanmış haldeki sedyeyi fark etti. Ahşap kolları yıpranmış, kanvas kumaşı parçalanmış sedyeyi incelediğinde her iki ahşap bölümünde de 1915 tarihli damga bulunduğunu gördü.

Tarihi değer taşıyabileceğini düşünerek Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na ulaşan Uysal, fotoğraf ve videoları yetkililere gönderdi. Ön incelemede Birinci Dünya Savaşı döneminde kullanılan askeri sedyelerle benzerlik taşıdığı belirlenen sedye, Çanakkale'ye götürüldü. Uysal, “3,5 aylık süreç sonunda bu askeri sedyenin orijinal olduğu tarafıma bildirildi” dedi.

LEKELERİN KAN İZİ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Sedyenin üzerindeki lekelerin kan izi olup olmadığının araştırılması bekleniyor. Uysal, bu konuda kendilerine daha sonra inceleme yapılacağının söylendiğini aktardı.

Uysal ayrıca, dünyadaki savaş müzelerinde yapılan araştırmalar sonucunda sedyenin bir benzerinin İngiltere'de bulunduğunun kendisine ifade edildiğini söyledi. Eseri gelecek nesillere bırakılacak bir hediye olarak gördüğünü belirtti.

“BULDUĞUM O OBJEYİ TARİHE EMANET ETTİM”

Sedyenin Çanakkale'ye ulaştırılması için görüşmeler yaptığı sırada çevresinden satış önerileri aldığını anlatan Uysal, müzayedeye ve açık artırmaya çıkarılması yönünde kendisine telkinlerde bulunulduğunu söyledi. Sedyenin yerinin bir savaş müzesi olduğunu vurgulayan Uysal, “Kendi açımdan çok büyük bir şey yapmadım. Bulduğum o objeyi tarihe emanet ettim” diye konuştu.

Uysal, Tarihi Alan Başkanlığı yetkililerinin, müzede bağışçı olarak adının yer alacağı özel bir pirinç levha hazırlanacağını kendisine bildirdiğini de aktardı. Eşiyle birlikte 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'nde davet edildiğini belirten Uysal, Çanakkale'ye giderek bağışladığı sedyeyi yerinde göreceğini söyledi.