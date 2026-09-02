Zabıta Teşkilatı’nın 200. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törenin ardından şaşırtan bir müdahale yaşandı. İBB zabıta yöneticilerinin İstiklal Caddesi’nde yürüyerek vatandaşlara karanfil dağıtmasına polis tarafından izin verilmedi. ‘BEN VATANDAŞIM!’ Polisin kaymakamlık kararını gerekçe göstererek geçişe izin verilemeyeceğini belirtmesi üzerine Zabıta Daire Başkanı Metin Alper, zabıtanın İstiklal Caddesi’nde denetim yetkisi ve görevi bulunduğunu anımsattı. Alper “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak İstiklal Caddesi’nde yürüyemeyecek miyim? Denetim de mi yapamayacağız?” diye sordu. Zabıta ekibinde İBB’nin 44 yıllık zabıta müdürü Nazan Başelli de vardı. Başelli İBB soruşturması kapsamında 338 gün tutuklu kalıp tahliye olmuş, görevine dönmüştü. Polis komiserinin engelleme girişimini sürdürmesi üzerine Alper, “Kıymetli meslektaşım, tören bitti. Ben şu anda yürümek istiyorum” diyerek beraberindekilerle birlikte İstiklal Caddesi’ne girdi. İBB Zabıta Daire Başkanlığı da yaptığı açıklamada, vatandaşlara karanfil dağıtılmasının emniyet tarafından engellendiğini ve planlanan etkinliğin devamının gerçekleştirilemediğini duyurdu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.