Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde hakem tartışmaları sürerken ünlü oyuncu Zafer Algöz de hakem tartışmalarına katıldı.
Kulüplerin yabancı hakem isteğinin olumsuz karşılanması durumunda kulislerde derbiyi Halil Umut Meler’in yöneteceği iddiaları kuvvetlendi. SÖZCÜ'nün duyurduğu haberin ardından taraftarlar da hakem tartışmalarına dahil oldu.
'SAHAYA DALARIM'
Resmi açıklamanın TFF tarafından Macaristan ile oynanacak milli maçların ardından yapılacağı öğrenilirken, Halil Umut Meler ihtimali özellikle Beşiktaş cephesinde yankı uyandırdı.
Beşiktaşlılığı ile tanınan ünlü oyuncu Zafer Algöz, "Halile o maçı versinler sahaya dalarım…Yok öyle yağma…Yabancı hakem istiyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi. Algöz'ün paylaşımının ardından Beşiktaşlı taraftarlar da ünlü isme destek verdi.