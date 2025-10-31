Oyuncu Zafer Algöz konuk olduğu bir programda Süper Lig fikstürünü eleştirerek Galatasaray'ın Avrupa maçları sonrası iç sahada oynamasına dikkat çekti.

Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Algöz, şu ifadeleri kullandı:

"Lig fikstürüne baktığında geçen sene de aynı durum vardı. Galatasaray Avrupa'da maç yaptıktan sonra 8 maçın tamamına yakınını iç sahada oynadı. Biz Avrupa'da olsaydık 8 maçın 7'sini deplasmanda, sadece birini kendi sahamızda oynayacaktık. Bu sene de aynı şey yaşanıyor."

"FUTBOLA OLAN GÜVENİM SARSILIYOR"

"Bu tesadüf olamaz, milyarda bir ihtimal böyle bir şey denk gelir. Neden biz Avrupa dönüşü hep deplasmanda oynuyoruz da Galatasaray hemen kendi evinde maça çıkıyor? Böyle olunca futbola olan güvenim sarsılıyor, inancım kayboluyor."