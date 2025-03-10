Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, çok sayıda mal ve hizmet bedeline peş peşe zamların gelmesine neden oluyor.
Hayat pahalılığına isyan eden son isim oyuncu Zafer Algöz olurken, usta oyuncu İstanbul Havalimanı'nın otoparkında yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.
'ALLAH VİCDAN VERSİN'
Algöz, otomobilini 22 saat boyunca havaalanı otoparkında bıraktığını belirterek, "Arabayı 22 saatliğine İstanbul havaalanı otoparkına bıraktım.1225 tl istediler.Bilseydim alana yakın bir otelde suit oda tutardım.Arabada keyfine bakardı….Artık bazı şeylere yuuhh demek yeterli değil,Ohaaa ohaaa diyorum.Allah vicdan versin." ifadelerini kullandı.