Oyuncu Zafer Algöz geçen mart ayında "Arabayı 22 saatliğine İstanbul Havalimanı otoparkına bıraktım. 1225 TL istediler. Bilseydim alana yakın bir otelde oda tutardım. Araba da keyfine bakardı. Artık bazı şeylere 'yuh!' demek yeterli değil, 'ohaaa', 'ohaaa' diyorum. Allah vicdan versin" diyerek İstanbul Havalimanı'ndaki otopark ücretlerine tepki göstermişti.

Algöz, bu kez de tatil fiyatlarının yüksek olmasına isyan etti. Oyuncu, işletmecilerin bir araya gelip durum değerlendirmesi yapması gerektiğini söyledi.

Zafer Algöz "Tatil beldelerindeki işletmeciler 'sezon çok kısa' diyor. E sen herkese uzun fiyat çekersen tabii ki sezon kısalır. Fiyatlar çok fazla.Yabancı ülkelerden gelen turistler bile Türkye'nin çok pahalı olduğunu söylüyorlar. İşletmecilerin bir araya gelerek 'Nerede hata yapıyoruz?' diye konuşmaları lazım, kendilerine çeki düzen vermelerim lazım" dedi.

"DENİZE GİRMEK İÇİN PARA ÖDEMEM"

Algöz, halkın denize girmek için yüksek ücretler ödemek zorunda kalmasının kabul edilemez olduğunu söyledi

"Para verip neden denize gireyim? Üç yanı denizlerle çevrili bir ülkede denize girmek için para vermem."