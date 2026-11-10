YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı’nın 2026’nın ilk 10 ayına ilişkin yolcu verilerini ve garanti ödemesi hesabını sosyal medya hesabından paylaştı. Yavuzyılmaz, Hazine’nin şirkete yapacağı ödemenin 5 milyon 621 bin 348 euroyu bulacağını, bu tutarın açıklama tarihindeki kurla 315 milyon liraya karşılık geldiğini belirtti.

Paylaşımında Sayıştay ve DHMİ resmi istatistiklerini kaynak gösteren Yavuzyılmaz’ın aktardığına göre, söz konusu dönemde garanti edilen giden yolcu sayısı 1 milyon 98 bin 110, gerçekleşen giden yolcu sayısı ise 30 bin 519 oldu. Yavuzyılmaz, bu farkı yüzde 97,22 “hata payı” olarak nitelendirdi.

Yavuzyılmaz, açıklamasında “Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı’ndaki kara deliğin güncel boyutunu tespit ettik” ifadelerini kullandı. Garanti ödemesine tepki göstererek de “Bunun adı Hazineye hortum bağlamaktır!” dedi.