ABD Başkanı Trump, İran’a karşı "Zafer biziz" nidaları atıyor ama madalyonun öteki yüzü tam bir felaket! Amerikan yönetimi şimdi bu soruyu tartışıyor: "Düşmanı vurduk ama cebimizdeki deliği nasıl yamayacağız?" ABD'li Washington Post gazetesi ABD-İRAN savaşında bombayı patlattı: Bu savaşın ekonomik faturası, Amerika'yı iflasın eşiğine getirebilir!

VURDUK AMA YIKAMADIK!

Trump yönetimi, B-52 ve B-2 uçaklarıyla "İran'ı haritadan sildik" imajı çiziyor. Donanma bitti, füzeler sustu deniliyor ama uzmanlar uyardı: Rejim hala yerinde!

Üst kademe vurulsa da İran pes etmiyor, aksine "İslam Cumhuriyeti 2.0" için hırslanıyor. Tahran, Batı'nın cebindeki paranın biteceğini biliyor ve inadından geri adım atmıyor.

BİR LİTRE PETROLÜN NÖBETİ KENDİNDEN PAHALI!

Hürmüz Boğazı'nda "Güvenliği biz sağlarız" demek kolay, peki ya faturası? Analistler acı tabloyu çizdi: Boğazdan geçen her varil petrolü korumak için harcanan askeri bütçe, petrolün kendi fiyatını aştı!

Bölgede uçak gemisi yüzdürmek artık sadece bir gövde gösterisi değil, bütçede açılan dev bir "kara delik".

"DÜŞMÜŞÜ YUMRUKLAMAK" TUZAĞI

Savunma Bakanı Pete Hegseth’in "Düşmüşlerken bir daha vuruyoruz" sözleri alkış topladı ama Washington Post'a göre bu tam bir "finansal intihar".

İran’ı bitirmeden bölgede kalıcı nöbete başlamak, ABD hazinesini her gün biraz daha eritiyor. Bu strateji, sadece parayı değil, İran halkının sempatisini de çöpe atıyor!

AMERİKAN VATANDAŞLARI "ARTIK YETER" DİYE BAĞIRIYOR!

Savaşın yakıcı faturası sadece Washington'ı değil, sokaktaki Amerikalıyı da vurdu. ABD'li ünlü isim Joe Rogan'ın "Bu savaş tam bir çılgınlık" çıkışı halkta karşılık buldu.

Yapılan son anketlere göre Amerikan halkının yüzde 42'si "Derhal durun" diyor. Trump'ın kendi seçmeni bile "Bu fatura bizim cebimizden mi çıkacak?" diye sormaya başladı.