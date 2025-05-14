Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımını alıntılayan Zafer Partisi Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

Karamahmutoğlu, Tunç'un Sufi Derneği'ne Kanada Milletvekili Ahmed Hussen ve Missisagua Belediye Başkanı Bonnie Crombie ile ziyaretine dair yaptığı paylaşımı altıntılayarak "Ne kadar mistik..." ifadesini kullandı.

Karamahmutoğlu'nun avukatı Afşin Hatipoğlu, Karamahmutoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"NE KADAR DA MİSTİK..."

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müvekkilim Azmi Karamahmutoğlu’na, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un bir paylaşımını alıntılıyarak, 'Ne kadar da mistik…' yazdığı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Kamu görevlisine hakaret' gerekçesiyle soruşturma açılmıştır. Soruşturma kapsamında, Ataköy Polis Merkezi’nde kendisi ifadesini vermiştir. Ülkemizin geldiği hukuk düzenini izah açısından, soruşturmaya konu bu ibretlik paylaşımı ise takdirlerinize sunuyoruz." ifadelerini kullandı.