Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından yapılan "sarı torba" ve "Sırrı" şeklindeki paylaşımlar büyük tepki çekti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıklarken Zafer Partisi, Ümit Özdağ ve Gençlik Kolları'ndan peş peşe açıklamalar geldi.

Zafer Partisi'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, paylaşımların parti ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtilerek "Bu sorumsuz davranış hakkında iç denetim süreci derhal başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, partinin sorumlu iletişim ve siyasi ciddiyet ilkelerine vurgu yapılarak "Hiçbir bireysel tutum bu mücadeleyi gölgeleyemez" ifadelerine de yer verildi.

BAŞKAN KENDİNİ SAVUNDU

Tartışmalı paylaşımların ardından görevden alındığını duyuran Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Ege İşleyenel, "Söz konusu paylaşım kaldırıldı ve silindi. Bu paylaşım Genel başkanın nasıl yanlış yönlendirildiğini ve kandırıldığını niteler şekilde. İstanbul Gençlik Kolları hesabından paylaşılan sarı torba gönderisi üzerine görevden alındığım tarafıma tebliğ edildi" ifadelerini kullandı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, daha önce silindiği iddia edilen gönderiyi tekrar paylaştı.