Dr. Sadık Ahmet’in 31. ölüm yıl dönümü törenine katılmak isteyen Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özcan Pehlivanoğlu, ‘kamu düzenini bozma’ gerekçesiyle Yunanistan sınırından geri çevrildi.

‘SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Pehlivanoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Biz Büyük Türk Milletinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Türk Dünyasının ve Batı Trakya Türklerinin hak ve hukukunu zaman ve zemin farkı gözetmeksizin savunmaya devam edeceğiz.

‘KAMU DÜZENİNİ BOZUYORMUŞUM’

Ben onların kamu düzenini bozuyormuşum. Kendimle iftihar ettim. Bir Türk bile yetmiş adamların kamu düzenini bozmaya. Bize yapılan insan haklarına ve Avrupa Birliği hukukuna aykırı bu muamele göğsümüze takılan bir madalyadır.

‘AFİŞE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM’

Yılmadan yorulmadan Yunanistan'ın ve Patrikhane'nin Türk Milletine karşı izlediği kin dolu uygulamaları afişe etmeye devam edeceğim. İnşallah Dışişleri Bakanlığımız ve elbette Bakanımız Hakan Fidan uğradığımız haksız ve hukuksuz muamelenin hesabını sorar.