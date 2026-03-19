Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Değerlendirmesinde İran’dan atıldığı değerlendirilen bazı balistik mühimmatın Türkiye hava sahasına yöneldiğini ve NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Özdağ yerli hava savunma sistemlerinin durumunu sorguladı. Özdağ, "Türkiye'ye yönelen bu balistik füzeleri neden Türk radarları görmüyor, tespit etmiyor? Balistik mühimmatı önlemek için yerli füze savunma bataryalarımız yok mu? Bizim yerli 'çelik kubbe' sistemi propagandası yapılıyordu, nerede?" diye sordu.

Türkiye’nin uzun yıllardır balistik füze tehdidi altında olduğunu kaydeden Özdağ, mevcut savunma sistemlerinin yeterliliğine ilişkin, "Savunma sanayi konusunda yapılmış güzel işler olduğunu biz de görüyoruz. Ama bunun yeterli olmadığı ve Türkiye'nin savunmasına yetmediği de ortada" ifadelerini kullandı.

"FÜZELERİN NATO TARAFINDAN DÜŞÜRÜLMESİ EKSİĞİMİZİ GÖSTERİYOR"

Özdağ, şöyle konuştu:

"AKP hükümetlerinin 24 yıllık iktidarları sonunda ana muharebe tankı Altay ortada yok. Milli muharip uçak yok. Balistik hipersonik füze programları ve füze savunma alanlarında kayda değer, Türkiye'nin savunmasını gerçekleştirebileceği bir sistem henüz üretilmiş durumda değil. Özetle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki süreçte bu savaştan alınan dersler doğrultusunda hızla bazı temel modernizasyonları yapması gerektiği açıktır. Hava sahamıza giren füzelerin milli imkânlar yerine NATO tarafından düşürülmesi çok net bir şekilde eksikliğimizi göstermektedir. Oluşan bu güvenlik hassasiyetinin birinci derecede sorumlusu olarak AK Parti hükümetlerini görüyoruz."