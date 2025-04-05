Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında hazırlanan bir iddianame olduğu iddiaları, gündemde geniş yankı uyandırdı. İddianameye dair çıkan haberlerin ardından, Özdağ'ın partisinin Genel İdare Kurulu Üyesi Jülide Sarıkaya, Silivri'de yaptığı bir görüşmede Özdağ'ın iddianamenin hazır olduğunu ve kabulünün beklendiğini söylediğini aktarmıştı. Sarıkaya, Özdağ’ın kendisine, iddianamenin onama sürecinde olduğunu ve bu durumu genel idare kuruluna iletmesi gerektiğini belirttiğini ifade etmişti.

Ancak bu açıklamanın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaparak, iddianamenin henüz hazırlanmadığını duyurdu. Savcılık yetkilileri, konuya dair resmi bilgilendirme yaparak, Özdağ hakkında herhangi bir iddianamenin hazır olmadığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise Sarıkaya'nın açıklamalarına ilişkin bir açıklama yaparak, söz konusu beyanların ''hukuki bilgi eksikliğinden'' kaynaklandığını belirtti. Özdağ, iddianame ile ilgili iddiaların yanlış anlaşılmalara neden olduğunu ve konunun yasal bir süreçle ilgili olduğunu ifade etti.

"İSTİFAMI SUNUYORUM"

Gelişmelerin ardından Zafer Partili Julide Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ başta olmak üzere tüm kamuoyundan ve Zafer partililerden özür dilerim… Bu hatamdan dolayı GİK üyeliğimden istifamı Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ’ın takdirlerine sunuyorum.

Saygılarımla"