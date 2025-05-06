Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları’nın, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından “sarı torba” göndermesi yapması partide tartışmalara neden oldu.

Tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, X hesabından yaptığı paylaşımda olayı “edepsizlik” olarak yorumlarken, Zafer Partisi de iç denetim mekanizmasını hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Zafer Partisi’nde Gençlik Kolları Genel Başkanı Mustafa Can Küçük istifa ederken, Çorum, Tekirdağ, Hatay Gençlik Kolları teşkilatları da kendilerini feshettiklerini duyurdu.

HATAY: 'BİZ DE YOK SAYIYORUZ'

Zafer Partisi Hatay Gençlik Kolları, il ve ilçe yönetimleriyle birlikte toplu istifa ederek Hatay Gençlik Teşkilatı’nı feshettiklerini açıkladı.

Gençler, “Bugün görevden çekiliyoruz, ancak inandığımız dava hala bizim. Gençliği yok sayanları biz de yok sayıyoruz” dedi.

Açıklamada, “Parti içinde mücadelenin baltalandığını, samimiyetin yerini entrikalara, liyakatin yerini çıkar ilişkilerine bıraktığını üzülerek görüyoruz. Son dönemde yaşananlar, partinin gençliğe verdiği değeri ortaya koydu. Gençlik, ‘emir eri’ olmanın ötesine geçemedi; fikirlerimiz değil, sadece itaatimiz değerli bulundu. Sesimizi yükselttiğimizde ya görmezden gelindik ya da susturulduk. Düşüncelerimiz yok sayıldı, emeğimiz küçümsendi, fedakârlığımız değersizleştirildi” denildi.