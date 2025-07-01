CHP, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100. gününde Saraçhane'de miting düzenleyecek.
Bugün düzenlenecek mitingin saati 20:30 olarak duyurulurken Zafer Partisi'nden dikkat çeken bir talimat geldi.
Genel Merkez'den İstanbul il ve ilçe teşkilatlarına gönderilen yazıda parti mensuplarının mitinge katılım göstermemesi istendi.
"HİÇ KİMSE KATILMAYACAKTIR"
Yazıda şu ifadelere yer verildi:
“Bugün yapılacak CHP’nin Saraçhane’deki etkinliğine Zafer Partisi teşkilatlarından hiç kimse katılmayacaktır”
ÖZDAĞ'DAN AÇIKLAMA
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Saraçhane mitingine neden katılmayacaklarını Korkusuz yazarı, gazeteci İpek Özbey'e anlattı.
Özdağ şunları kaydetti:
"Leman hadisesinden dolayı, İBDA-C'nin de ortaya çıkmasıyla birlikte olası provokasyona karşı benim talimatımla alınmış bir karardır. Zafer Partililerin olası bir provokasyonun figüranı olmasını istemediğim için bu kararı aldım"