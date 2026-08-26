Mustafa Kemal’in 26 Ağustos’ta Kocatepe’den verdiği ‘taarruz’ emri, 30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile bir halkın kahramanlık destanına dönüştü.

Türk ordusunun, zafere giden yolda büyük bir başarı olan Büyük Taaruz 104 yıl önce bugün başladı. Türk ordusu, 26 Ağustos 1922 gecesi Ahır Dağları üzerinde yer alan Yunanların geceleri savunmadığı Ballıkaya mevkisine ilerledi ve buradan sızarak Yunan hatlarının gerisine intikal etmeye başladı. Sabaha kadar süren intikalin ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, yanında Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile birlikte muharebeyi idare etmek üzere Kocatepe’deki yerini aldı.

TOPÇU ATEŞİYLE BAŞLADI

Sabah 04.30’da topçuların taciz ateşi ile harekat başladı. 05.00’te kritik noktalara topçu ateşi yapıldı ve 06.00’da Türk piyadeleri, Tınaztepe’ye yaklaşarak tel örgüleri aştı. Yunan askerini süngü hücumu ile temizleyen ordu, Tınaztepe’yi kontrol altına aldı. 09.00’da Belentepe, ardından da Kalecik – Sivsiri düşman işgalinden kurtarıldı. Taarruzun ilk günü 15 km.’lik bir bölgede düşmanın birinci hat mevzileri ele geçirildi.

DÜŞMAN YOK EDİLDİ

27 Ağustos’ta Türk ordusu tüm cephelerde yeniden genel bir taarruza başladı, Afyonkarahisar ele geçirildi ve Başkomutanlık Karargâhı ile Batı Cephesi Komutanlığı Karargâhı Afyonkarahisar’a taşındı. 28 ve 29 Ağustos başarılı geçen taarruz harekâtı, 5. Yunan Tümeni’nin çevrilmesi ile sonuçlandı.

30 Ağustos’ta, Türk ordusu taarruzu zaferle sonlandırdı ve Büyük Taarruz’un son safhası da Türk askeri tarihine Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak geçti. Anadolu’daki Yunan birliklerinin yarısı imha veya esir edildi.

Taarruz, İzmir’in yolunu açtı

Zafere giden yol, 26 Ağustos günü saat 05.30’da, Kocatepe’de Türk topçusunun ateşiyle başladı. Ardından süngü savaşları geldi. Savaş meydanında görünürde üstünlük düşmandaydı. Türk ordusunun asker sayısı 207 bin civarında iken, Yunan askeri sayısı ise yaklaşık 225 bindi. Yunan ordusunun silah ve cephane konusunda Türk ordusuna karşı üstünlüğü vardı. Bizim 10 uçağımıza karşı, Yunan ordusunun 50 uçağı vardı. Kahraman Mehmetçik, bütün yokluğa rağmen yüreğindeki cesaret ve inançla kanının son damlasına kadar mücadele etti.

30 Ağustos günü zafer Mehmetçiğin oldu. Ancak Kocatepe’de başlayan mücadele bitmemişti. Atatürk, “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri” diyerek yeni hedefi gösterdi. Kahraman ordu, 9 Eylül günü İzmir’e ulaştı. Kenti işgalden kurtardı, düşmanı denize döktü.

Büyük Taarruz’a böyle gidildi

-30 Ekim 1918: Mondros Ateşkes Antlaşması’yla İtilaf Devletleri, Anadolu’nun çeşitli bölgelerini işgal etti.

-15 Mayıs 1919: Yunan ordusu İzmir’e çıktı.

-19 Mayıs 1919: Mustafa Kemal milli Samsun’a çıktı.

-23 Nisan 1920: TBMM açıldı.

-10 Ocak 1921: I. İnönü Savaşı

-27 Mart–1 Nisan 1921: II. İnönü Savaşı.

-5 Ağustos 1921: Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisi verildi.

-23 Ağustos–13 Eylül 1921: Sakarya Meydan Muharebesi’nde Yunan ordusuna karşı zafer kazanıldı.

-Mart 1922: Askeri hazırlıklar yapılırken, diplomatik girişimler sürdürüldü.

-Temmuz–Ağustos 1922: Türk ordusunun büyük bölümü Afyonkarahisar-Dumlupınar hattında yoğunlaştırıldı.

-20 Ağustos 1922: Mustafa Kemal Ankara’dan cepheye hareket etti.

-25 Ağustos 1922: Türk birlikleri saldırı için mevzilerine yerleşti.

-26 Ağustos 1922: BÜYÜK TAARRUZ

26 Ağustos’ta Türk ordusu, Başkomutan Mustafa Kemal’in emriyle Yunan mevzilerine karşı genel taarruzu başlattı.

-27 Ağustos: Afyonkarahisar geri alındı.

-30 Ağustos: Başkomutanlık Meydan Muharebesi kazanıldı.

-1 Eylül: Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusuna “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini verdi.

-9 Eylül: Türk ordusu İzmir’e girdi.

-18 Eylül: Batı Anadolu Yunan birlikleri bölgeden çıkarıldı.