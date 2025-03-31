Galatasaray yaz transfer döneminde Wilfried Zaha’yı Lyon’a kiralamıştı. Fildişili oyuncu devre arasında Fransa'dan ayrılıp MLS ekibi Charlotte'ye kiralık olarak imza atmıştı. Zaha, MLS takımıyla iyi bir başlangıç yapıp ilk maçında gol atsa da devamı gelmedi. Charlotte'de şu ana kadar 5 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

İngiliz basını, Give Me Sport'ta yer alan habere göre, Zaha'nın MLS ekibine alışmakta zorluk yaşadığı belirtildi. Zaha'nın Charlotte'deki ilk maçında gol atmasına rağmen geçen sürenin ardından Fildişili futbolcu hakkındaki izlenimin değişmeye başladığı kaydedildi. Haberde, "Zaha gelecek yıl Türkiye'ye dönecek olsa da kulüp ona bu sezon ona güvenmek istiyordu." ifadeleri yer aldı ve Zaha'nın performansıyla taraftarın da sabrını taşırdığı öne sürüldü.

‘GALATASARAY’I ANLIYORUM’

İngiliz basınındaki haberde bir taraftarın görüşüne de yer verildi ve şunlar söylendi: "Galatasaray'ın Zaha'yı neden kiralamak istediğini anlamaya başlıyorum. Bazı şeyleri iyi yapıyor ancak pasları kötü ve çok fazla top kaybı yapıyor."

Zaha'nın Galatasaray ile sözleşmesi ise haziran 2026'ya kadar devam ediyor.