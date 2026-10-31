Tarlada kilogramı 40 liradan alıcı bulan çiçek bamyası, kurutulup tezgaha indiğinde adeta servet değerine ulaşıyor. Amasya’nın Taşova ve Göynücek ilçelerinde binbir emekle yetiştirilen, Anadolu mutfağının baş tacı çiçek bamyasının kurutulmuş kilogram fiyatı pazarda ve marketlerde 4 bin liraya kadar tırmandı. Tarladan sofraya uzanan zorlu yolculuğunda değerini tam 100 katına çıkaran ürün, hem bölge ekonomisine can suyu oluyor hem de yüksek fiyatıyla gram altınla yarışır hale geliyor.

BÜYÜMEDEN KÜÇÜKKEN HASAT EDİLİYOR

Taşova ve Göynücek havzasının verimli topraklarında nisan ayında tohumları toprakla buluşturulan çiçek bamyasında hummalı mesai haziran ayının ortalarından itibaren başlıyor. Sarı renkli, son derece küçük meyveli yapısıyla bilinen çiçek bamyası, günün ilk ışıklarıyla birlikte henüz güneş tepeye çıkmadan tek tek elle toplanıyor. Büyümesine fırsat verilmeden, en taze ve küçük haliyle toplanması gereken ürün, üreticiler için adeta sabır sınavına dönüşüyor. Tarladan doğrudan satışa sunulan yaş bamya kilogram başına 40 liradan alıcı bulurken, asıl kazanç ve zahmet kurutma sürecinde ortaya çıkıyor.

10 KİLO YAŞTAN 1 KİLO KURU ÇIKIYOR

Toplanan minik bamyalar, sap kısımlarından tek tek ayıklanarak iğne yardımıyla metrelerce uzunluktaki iplere diziliyor. Gölge ve havadar alanlarda haftalarca kurumaya bırakılan ürün, kuruma aşamasında suyunu tamamen kaybederek ciddi oranda fire veriyor. Yaklaşık 10 ila 12 kilogram yaş bamyadan yalnızca 1 kilogram kuru bamya elde edilebiliyor.

KİLOSU ALTINLA YARIŞIYOR

Tarladaki ve pazardaki fiyat farkıyla ilgili konuşan Taşova'da uzun yıllardır bamya üreticiliği yapan Mehmet Yılmaz, "Dışarıdan bakan birisi '40 liralık ürün nasıl 4 bin lira olur' diyebilir ama bu işin arkasında iğneyle kuyu kazmak var. Akşama kadar topladığımız ürünleri eve getirip kadınlarımızla birlikte gece yarılarına kadar tek tek ipe diziyoruz. 10 kilo yaş bamyayı kuruttuğunuzda geriye 1 kilo bile zor kalıyor. İpin parası, emeği, kuruturken çekilen fire hesaba katıldığında bu fiyat üreticinin alın terinin karşılığıdır. Bamya bizim bölgemizde sadece bir sebze değil, düğün yapanın en büyük güvencesidir” dedi.

MİDE DOSTU VE DOĞAL KOLAJEN KAYNAĞI

Kurutulduğunda lezzeti yoğunlaşan çiçek bamyası, özellikle düğün çorbalarının ve geleneksel etli yemeklerin vazgeçilmez ana malzemesi sayılıyor. Yüksek fiyatına rağmen talebin hiç düşmemesinin bir diğer sebebi ise barındırdığı zengin besin değerleri. İçerdiği yüksek orandaki çözünür lif ve doğal jelimsi yapı sayesinde sindirim sistemini düzenleyen kuru bamya, mide asidini dengeleyerek reflü ve gastrit şikayetlerini hafifletmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda zengin bir C ve K vitamini kaynağı olan sebze, eklem sağlığını destekleyen bileşenleri ve güçlü antioksidan yapısıyla bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede kış aylarının en doğal kalkanı olarak gösteriliyor.