İran'da bulunan döviz ve altın rezervlerinin miktarı açıklandı. Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, Meşhed'de katıldığı bir toplantıda ülkenin varlıklarına ilişkin önemli verileri paylaştı.

Zakani, İran Merkez Bankası'nda 36 milyar doların üzerinde döviz ve altın bulunduğunu belirtti.

Ayrıca, halkın kullanımına sunulan likidite miktarının 130 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

Zakani, ülkenin temel ihtiyaç maddelerinin gelecek aylar için tedarik edilip stoklandığını vurguladı.

Bu durumun, temel tüketim ürünlerinin temininde herhangi bir sorun yaşanmayacağı anlamına geldiğini kaydetti.

Zakani, hükümetin ve diğer yetkililerin çalışmaları sayesinde önümüzdeki aylar için ihtiyaç duyulan ürünlerin hazırlandığını açıkladı.

Zakani, halkta endişe oluşturacak ve umutsuzluğa yol açacak türden açıklamalardan kaçınılmasını talep etti.