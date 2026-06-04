Yaklaşık 5 bin 100 çalışanı bulunan şirketin CEO'su Steve McMillan, çalışanlara gönderdiği iç yazışmada 2026 yılı önceliklerinin yapay zeka alanında rekabet avantajı elde etmek olduğunu belirtti. Şirketin bu hedef doğrultusunda yapay zeka uzmanlığı, yeni yetenekler ve teknoloji yatırımlarına ağırlık vereceği ifade edildi.

MAAŞ ARTIŞI BÜTÇESİ YAPAY ZEKAYA AKTARILACAK

Şirket yönetimi, yıllık maaş artışları için ayrılan kaynağın doğrudan yapay zeka projelerine aktarılacağını duyurdu. Buna karşın performansa bağlı primler ve hisse bazlı ödüllerin devam edeceği belirtildi. Kararın, maaş güncellemesini zorunlu kılan yasal düzenlemelerin bulunmadığı ülkelerde geçerli olacağı kaydedildi.

Teradata çalışanları, geçmiş yıllarda maaşlarda genellikle yüzde 2 ila 4 arasında değişen artışlar yapıldığını ancak bunun her yıl garanti edilmediğini ifade etti. Yeni kararla birlikte çalışanlar ilk kez yapay zeka yatırımlarının ücret politikalarını doğrudan etkilediğini görmüş oldu.

ŞİRKETLERİN ÖNCELİĞİ DEĞİŞİYOR

Uzmanlara göre Teradata'nın kararı, şirketlerin yapay zeka dönüşümünü finanse etmek için farklı yöntemlere yöneldiğini gösteren son örneklerden biri. Son dönemde bazı şirketler çalışan hakları, yan ödemeler ve ücret artışlarında kısıtlamaya giderken, elde edilen kaynakları yapay zeka altyapısı ve yeni teknolojilere aktarmayı tercih ediyor.

Araştırmalar da şirketlerin yapay zeka harcamalarını hızla artırdığını ortaya koyuyor. Birçok işletme, rekabette geri kalmamak için yeni yapay zeka sistemlerine ve uzman kadrolara milyarlarca dolar ayırmaya hazırlanıyor.