Köprü ve otoyol ücretlerinin yanı sıra yüksek işletme maliyetleriyle karşılaşan Türk sürücüsü için artık otomobil alırken bakılan ilk kriter performans değil, 100 kilometrede harcanan yakıt miktarı oluyor.

Elektrikli ve hibrit araçların popülaritesi artsa da benzinli motorların sunduğu verimlilik ve düşük yakıt tüketimi, pazarın en güçlü seçeneği olmaya devam ediyor.

TÜRKİYE YOLLARINDA HER DAMLANIN HESABI YAPILIYOR

Milenyum mühendisliğinin sunduğu yeni nesil motor ve şanzıman teknolojileri, otomatik vites konforundan ödün vermeden yakıt ibresini sabitlemeyi başarıyor.

Şehir içi sıkışık trafikte dahi yakıt tasarrufu sağlayan bu modeller, sürücüleri akaryakıt istasyonlarına daha az uğratıyor. Özellikle Türkiye'nin zorlu yol şartlarında hem dayanıklılık hem de ekonomik sürüş sunan araçlar, ikinci elde de kapış kapış satılıyor.

İŞTE TÜRKİYE'DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN AKARYAKIT CİMRİSİ 10 OTOMOBİL

Sürücülerin bütçe dostu karakteri sebebiyle yoğun ilgi gösterdiği, fabrika verilerine göre Türkiye yollarında en az yakıt tüketen 10 popüler benzinli model şu şekilde sıralanıyor:

1. Volkswagen Golf (1.0 eTSI / 1.5 eTSI DSG - Mild-Hybrid): 4,6 - 5,0 L / 100 km

2. Skoda Fabia (1.0 TSI DSG): 4,9 - 5,2 L / 100 km

3. SEAT Ibiza (1.0 EcoTSI DSG): 5,0 - 5,3 L / 100 km

4. Opel Corsa (1.2 Turbo EAT8): 5,1 - 5,4 L / 100 km

5. Hyundai Bayon (1.0 T-GDI DCT): 5,6 - 5,8 L / 100 km

6. Kia Stonic (1.0 T-GDI DCT): 5,7 - 5,9 L / 100 km

7. Toyota Corolla Sedan (1.5 L VVT-i Multidrive S): 5,8 - 6,0 L / 100 km

8. Peugeot 2008 (1.2 PureTech EAT8): 5,9 - 6,1 L / 100 km

9. Nissan Juke (1.0 DIG-T DCT): 6,0 - 6,1 L / 100 km

10. Dacia Sandero Stepway (1.0 TCe CVT): 6,1 - 6,2 L / 100 km

TASARRUF ODAKLI SÜRÜŞ DÖNEMİ

Son veriler ve araç satış rakamları, Türk sürücülerinin bütçe dostu sürüş karakterine verdiği önemin hiç azalmadığını gösteriyor. Mühendislik harikası bu düşük tüketimli makineler sayesinde, hem şehir içinde hem de şehirler arası seyahatlerde her damla benzin titizlikle hesaplanarak yola çıkılıyor.