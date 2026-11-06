Dünya genelinde artan yaşam maliyetleri ve gelecekte yaşanabilecek tedarik sorunları, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında değişikliğe neden oluyor.

Özellikle uzun süre saklanabilen gıda ürünleri, vatandaşların alışveriş listelerinde daha fazla yer bulmaya başladı.

İngiltere'de Barclays tarafından 5 Kasım 2026'da açıklanan araştırma, bu eğilimin boyutunu ortaya koydu. Araştırmaya göre ülkedeki yetişkinlerin yüzde 27'si gıda ve içecek stokluyor veya stok yapmayı değerlendiriyor.

İngiltere hükümetinin 22 Ekim'de başlattığı Be Ready kampanyasının ardından gündeme gelen araştırmada, tüketicilerin olası tedarik zinciri sorunlarına ve yükselen maliyetlere karşı önlem almaya çalıştığı belirtildi.

EN ÇOK KONSERVE VE ŞİŞELENMİŞ SU ALIYORLAR

Araştırmada tüketicilerin stoklamak için tercih ettiği ürünler de belli oldu. Katılımcıların yüzde 31'i konserve, kurutulmuş veya uzun süre bozulmadan saklanabilen gıda ürünlerini satın aldığını ya da almayı düşündüğünü belirtti.

Şişelenmiş su ise yüzde 30 ile ikinci sırada yer aldı. Bunların yanı sıra pil, temizlik ürünleri ve temel ihtiyaç malzemeleri de stok listelerine girdi.

The Grocer tarafından 4 Kasım'da yayımlanan ayrı bir araştırmada da benzer sonuçlar ortaya çıktı. Stoklama amacıyla alışveriş yaptığını belirten tüketiciler arasında konserve ürünler yüzde 71 ile ilk sırada yer alırken, şişelenmiş su yüzde 62 ile ikinci sırada bulundu.

HERKES STOK YAPAMIYOR

Araştırmada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise tüketicilerin önemli bir bölümünün stok yapmak istemesine rağmen bunu gerçekleştirememesi oldu.

The Grocer'ın araştırmasına göre hükümetin hazırlık çağrısından haberdar olan ancak henüz alışveriş yapmayan katılımcıların yüzde 29'u bunu karşılayacak maddi imkâna sahip olmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 25'i ise evlerinde yeterli depolama alanı bulunmadığını ifade etti.

Ayrıca İngiltere'deki hanelerin yalnızca yüzde 44'ü en az üç gün yetecek kadar yiyecek ve içme suyuna sahip olduğunu bildirdi.

TÜRKİYE'DE GIDA FİYATLARI DA YAKINDN TAKİP EDİLİYOR

Türkiye'de de gıda fiyatlarındaki değişim vatandaşların alışveriş bütçelerini doğrudan etkiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Ekim 2026 enflasyon verilerine göre gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık fiyat artışı yüzde 27,73 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde genel tüketici enflasyonu yıllık yüzde 29,77 olarak kaydedildi.

Gıda fiyatlarındaki değişim nedeniyle tüketiciler market alışverişlerinde kampanyaları ve indirimleri daha yakından takip ediyor. Uzun süre saklanabilen ürünleri önceden satın almak da bütçesini planlamak isteyen tüketicilerin değerlendirdiği yöntemler arasında bulunuyor.

Ancak uzmanların önerdiği yaklaşım, ihtiyaç kadar alışveriş yapmak, ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmek ve gereksiz stok nedeniyle gıda israfına yol açmamak.