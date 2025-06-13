Geçim derdiyle beli bükülen milyonlarca emekli ek gelir peşine düştü. İktidardan umudunu kesen emeklinin gündeminde maaş promosyonu dağıtan bankalar var.

Vakıfbank, emekli maaşı promosyonunu ek şartlarla 25 bin liraya kadar çıkardı. ING’nin promosyonu 25 bine kadar yükseliyor.

Yapı Kredi ve İş Bankası en fazla 21 bin, Denizbank 20 bin, Akbank ise 17.500 lira verirken, kamu bankalarının promosyonu 12 bin lirada kaldı. Emekli, banka banka gezip kararını verecek.

HAZİRAN AYI PROMOSYON TUTARLARI

Ziraat Bankası: SGK emekli maaşını taşıyanlara 3 yıllık taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriyor.

Halkbank: 3 yıl boyunca maaşını Halkbank’tan almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL’ye kadar ödeme yapılıyor.

VakıfBank: 12.000 TL ana promosyonun yanı sıra, Troy Emekli Kart ile yapılan harcamalara aylık 1.500 TL, 10 ayda toplam 15.000 TL’ye kadar ek ödeme fırsatı sunuluyor. Böylece toplam promosyon 27.000 TL’ye ulaşıyor.

DenizBank: SGK emeklilerine 20.000 TL’ye kadar promosyon imkânı tanıyor.

Şekerbank: 3 yıllık taahhüt karşılığında 20.000 TL’ye kadar ödeme sağlıyor.

Albaraka Türk: Emekli maaşını taşıyanlara 20.000 TL’ye varan nakit ödül sunuyor.

QNB Finansbank: 15.000 TL’ye kadar nakit promosyonun yanı sıra, Emekli Kart ile yıllık 1.200 TL’ye kadar indirim sağlanıyor. Toplam tutar 16.200 TL’yi buluyor.

İş Bankası: SGK emeklilerine 21.000 TL’ye kadar promosyon sunuluyor.

Akbank: Maaşını taşıyanlara 15.000 TL nakit promosyon, 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül sağlanıyor.

ING: Toplamda 25.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuluyor.

TEB: 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL’ye kadar ek ödül ile toplamda 21.000 TL ödeme yapılabiliyor.