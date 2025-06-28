Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ateşkes haberlerine rağmen devam ediyor. Jeopolitik riskler azalsa da petrol fiyatları dalgalı seyrediyor. Son birkaç haftadır zamlar ve indirimler peş peşe geliyor. Son olarak dün gece ise motorine 1,14 TL'lik zam geldi. İşte 28 Haziran Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE YİNE ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatına zam geldi. 28 Haziran cumartesi gününden itibaren motorinde 1,14 TL'lik fiyat artışı gerçekleşti.

MOTORİN TEKRARDAN 50 TL'Yİ GEÇTİ

Zamla birlikte fiyatlar yeniden 50 TL'nin üzerine çıktı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL AKRYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 48.90 TL

Motorin: 50.21 TL

LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 48.76 TL

Motorin: 51.10 TL

LPG: 24.49 TL

Ankara

Benzin: 49.58 TL

Motorin: 51.07 TL

LPG: 24.99 TL

İzmir

Benzin: 49.90 TL

Motorin: 51.40 TL

LPG: 24.94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.