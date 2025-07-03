Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Haziran 2025 enflasyon verilerinin ardından memur maaş katsayısında yüzde 15,57 oranında artış yapıldı.

Bu güncelleme, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal yardım ve kamu ödeme kalemlerinde de önemli değişikliklere yol açtı.

Yüzde 15,57’lik zam oranı, sosyal destek ödemelerine de aynı oranda yansıtıldı.

Temmuz-Aralık 2025 dönemi için güncellenen rakamlar şu şekilde oldu:

Temmuz-Aralık 2025 Dönemi Güncellenen Ödemeler

Evde Bakım Yardımı

Eski Tutar: 10.125,44 TL

Yeni Tutar (%15,57 zamlı): 11.701,97 TL

65 Yaş Aylığı

Eski Tutar: 4.664,63 TL

Yeni Tutar (%15,57 zamlı): 5.390,91 TL

Engelli Aylığı (%40-69)

Eski Tutar: 3.723,62 TL

Yeni Tutar (%15,57 zamlı): 4.303,39 TL

Engelli Aylığı (%70 ve üzeri)

Eski Tutar: 5.585,42 TL

Yeni Tutar (%15,57 zamlı): 6.455,07 TL

18 Yaş Altı Engelli Aylığı

Eski Tutar: 3.723,62 TL (aynı kalem olarak kabul edildi)

Yeni Tutar (%15,57 zamlı): 4.303,39 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı

Eski Tutar: 46.659,83 TL

Yeni Tutar (%15,57 zamlı): 53.924,77 TL

Bedelli Askerlik Ücreti

Eski Tutar: 243.036,32 TL

Yeni Tutar (%15,57 zamlı): 280.877,08 TL

Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak yeni ödemeler, özellikle sabit gelirle geçinen vatandaşlar için önemli bir destek sağlayacak.

Memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen bu kalemlerdeki artışlar, sadece kamu çalışanlarını değil, sosyal yardım alan geniş kesimleri de yakından ilgilendiriyor.

Ekonomik zorlukların gölgesinde gelen bu güncellemeler, sosyal dengeyi koruma açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.