Bankalar, Temmuz 2026 döneminde emekli maaşlarına yapılan artışların ardından nakit promosyon kampanyalarını güncelledi. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, maaş artışlarının ardından bankalar arası rekabetin arttığını belirterek emeklilerin güncel teklifleri karşılaştırması gerektiğine dikkat çekti.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödüyor. Ödemeler maaş tutarına göre kademeli yapılıyor: 9.999 TL'ye kadar olan maaşlar için 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arası için 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arası için 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri için ise 12.000 TL veriliyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, 19 Eylül 2025 ile 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor. Maaşı 20.000 TL ve üzerinde olanlara 15.000 TL taban promosyon ödenirken; fatura talimatı, kredi kartı harcamaları ve mobil uygulama kullanımı gibi ek koşullarla bu tutar 30.000 TL'ye yükseliyor.

VAKIFBANK

VakıfBank, maaşını 3 yıl boyunca kendisinden alma taahhüdü veren emeklilere maaş baremlerine göre peşin ve nakdi ödeme yapıyor. Maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlara 5.000 TL, 10.000-15.000 TL arasındakilere 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasındakilere 10.000 TL ve 20.000 TL üzerindekilere 12.000 TL ödeniyor.

ING BANK

ING Bank, maaş tutarına göre emeklilere koşulsuz olarak 15.000 TL'ye varan nakit promosyon hakkı tanıyor. Fatura talimatı ve ek ürün kullanımları gibi avantajların devreye girmesiyle birlikte toplam promosyon tutarı 32.000 TL'ye kadar ulaşıyor.

AKBANK

Akbank, Temmuz 2026 dönemi kampanyası kapsamında maaşını taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere doğrudan nakit ödeme yapıyor. Banka, gerekli şartları sağlayan hak sahiplerine 15.000 TL'ye varan nakit promosyon desteği sunuyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, maaşını taşıyan emekli müşterilerine 15.000 TL'ye varan taban nakit promosyon fırsatı sağlıyor. Bonus Kart harcamaları, avans hesap ve sigorta poliçesi gibi ek ürün kullanımlarıyla birlikte toplam ödül miktarı 25.000 TL'ye kadar çıkarılabiliyor.

HALKBANK

Halkbank, 10.000-14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arası alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri alanlara ise 12.000 TL promosyon ödüyor. Ölüm aylığı alanlara ise 5.000 TL veriliyor. Başvurular mobil ve internet şubesi üzerinden alınırken, birden fazla maaş alanların toplam gelir tutarı baz alınıyor ve eski dönem borçları sistemden mahsup edilebiliyor.

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya ile 3 yıl taahhüt veren emeklilere 20.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Otomatik fatura talimatı ve yeni müşteri referans sistemi gibi ek koşulların yerine getirilmesiyle toplam ödül miktarı 30.000 TL'ye ulaşıyor.

ŞEKERBANK

Şekerbank, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında maaşını taşıyan veya taahhüt yenileyen emeklilere 35.000 TL'ye kadar toplam ödeme fırsatı sunuyor. Maaşı 9.999 TL'ye kadar olanlara 18.000 TL'ye kadar ödeme yapılırken, 20.000 TL ve üzerindeki maaşlarda ek ürün koşullarıyla bu tutar 35.000 TL'yi buluyor.

QNB

QNB, 3 yıl boyunca maaşını bankadan alacağını taahhüt eden emekli müşterilerine kademeli ödeme planı uyguluyor. Maaş tutarına göre 8.500 TL ile 20.000 TL arasında değişen nakit promosyon ödemelerinde en yüksek dilim için 20.000 TL veriliyor.

TEB

TEB, 36 ay boyunca maaş taahhüdü veren emekli müşterilerine maaş dilimlerine göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında nakit promosyon ödüyor. En az iki adet otomatik elektrik veya doğalgaz faturası talimatı verilmesi durumunda sağlanan 9.000 TL ek ödemeyle toplam kazanç 21.000 TL'ye yükseliyor.

DENİZBANK

DenizBank, maaşını taşıyıp 3 yıl taahhüt veren emekli müşterilerine 12.000 TL'ye kadar temel nakit promosyon hakkı veriyor. Kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı ve kredili mevduat hesabı gibi ek ürünlerin tamamlanması durumunda 18.000 TL ilave promosyon ekleniyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında emeklilere 15.000 TL'ye varan net nakit promosyon sağlıyor. Yeni müşterilere özel fatura talimatı ve kredi kartı harcamalarına bağlı olarak verilen MaxiPuanlar ile toplam kazanç fırsatı 25.000 TL'yi buluyor.

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk, maaşını bankaya taşıyan emekli vatandaşlara maaş dilimlerine göre kademeli olarak 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ödüyor. Kredi kartı kullanımı ve fatura talimatı gibi ek bankacılık işlemlerinin yapılması durumunda verilen altın puanlarla toplam kazanç 15.500 TL'ye ulaşıyor.