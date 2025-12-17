Yıl sonuna yaklaşılırken emeklilik şartlarını tamamlayan çalışanların en çok konuştuğu konu, “Ne zaman dilekçe vermeliyim?” sorusu oldu. Geçtiğimiz yıl emekli olanların, bir yıl sonra emekli olanlara kıyasla belirgin şekilde daha yüksek maaş aldığı yönündeki tartışmalar, bu endişeyi daha da artırdı.

Uzmanlara göre bu farkın temel nedeni, maaş hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısının yıllara göre değişmesi. Özellikle enflasyon ve büyüme oranlarının yüksek seyrettiği dönemler, emeklilik maaşlarını doğrudan etkiliyor.

D İ LEK Ç E TAR İ H İ MAA Ş I NASIL ETK İ L İ YOR?

Emekli aylığı hesaplanırken yalnızca prim gün sayısı değil, başvurunun yapıldığı yıl da belirleyici oluyor.

Geçmiş yıllarda yapılan hesaplamalara göre, güncelleme katsayısının yüksek olduğu bir yılda emekli olanlar daha avantajlı maaşlarla sisteme giriyor.

Bu nedenle 2025 yılı bitmeden dilekçe vermeyi planlayanların, başvurularını yıl sonuna kadar tamamlaması gerektiği belirtiliyor. Başvurunun bir sonraki yıla sarkması halinde, maaş hesabında aşağı yönlü bir fark oluşabileceği ifade ediliyor.

2026-2026 ARASINDAK İ EMEKL İ OLANLAR ARASINDA FARK OLACAK MI?

Uzman değerlendirmelerine göre, 2025 yılında emekli olmak ile 2026 yılında emekli olmak arasında oluşması beklenen maaş farkı sınırlı düzeyde. Tahmini farkın yüzde 3–4 bandında olacağı ifade ediliyor.

Bu oran, önceki yıllarda yaşanan yüksek kayıplarla kıyaslandığında daha düşük olsa da, yine de maaşta gerileme anlamına geliyor.

Özellikle 2008 sonrası yapılan sosyal güvenlik düzenlemeleri nedeniyle, emeklilik tarihi geciktikçe aylık bağlama oranlarının aşağı yönlü etkilenmesi dikkat çekiyor.

BOR Ç LANMA YAPACAKLAR İ Ç İ N ZAMAN DARALIYOR

Prim günü eksik olanlar açısından da kritik bir döneme girilmiş durumda. Yeni yılda asgari ücrette yapılacak artışa paralel olarak borçlanma tutarlarının da yükselmesi bekleniyor.

Ayrıca isteğe bağlı prim oranlarıyla ilgili Meclis’ten geçen düzenlemelerin yürürlüğe girmesi halinde, bazı borçlanma kalemlerinde ciddi artışlar yaşanabileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre borçlanmayı 2026 yılına bırakanlar, aynı süre için çok daha yüksek bir bedel ödemek zorunda kalabilir.

BA Ş VURU NASIL YAPILIYOR?

Emeklilik başvuruları;

SGK müdürlüklerine doğrudan,

Posta yoluyla,

e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Önemli olan nokta ise başvurunun 31 Aralık 2025 tarihine kadar sisteme girmiş olması. Aksi halde maaş hesabı bir sonraki yılın koşullarına göre yapılacak.

K İ MLER EMEKL İ L İĞİ ERTELEYEB İ L İ R?

Her çalışan için erken başvuru avantajlı olmayabilir. Uzmanlara göre yüksek ücretle çalışan ve prim tavanına yakın kazanç elde eden kişilerin, bir süre daha sistemde kalmaları emekli maaşını artırabilir. Son düzenlemelerle prim tavanının yükseltilmiş olması da bu gruptaki çalışanlar için avantaj yaratıyor.

Ancak bu durum istisna olarak değerlendiriliyor. Çoğu çalışan için emeklilik hakkı kazanılır kazanılmaz başvuru yapılmasının daha rasyonel olduğu vurgulanıyor.

BEKLEMEK M İ , BA Ş VURMAK MI MANTIKLI?

Tüm hesaplamalar birlikte değerlendirildiğinde, emeklilik şartlarını tamamlayan çalışanların büyük bölümü için beklemek yerine başvuruyu geciktirmemek daha avantajlı görünüyor. Hem maaşta olası düşüşten etkilenmemek hem de borçlanma maliyetlerinin artmaması adına, 2025 yılı bitmeden adım atılması öneriliyor.

Uzmanlara göre, “Biraz daha beklerim” düşüncesi ilerleyen yıllarda daha düşük maaş ve daha yüksek prim ödemesi olarak geri dönebilir. Bu nedenle emeklilik planı yapanların takvimi dikkatle takip etmesi büyük önem taşıyor.