Türk televizyon dünyasının sevilen iki ismi Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım, yıllar sonra yeniden aynı projede buluştu. 2017 yılında "Sonsuz Aşk" filminde başrolü paylaşan ikili, aradan geçen 9 yılın ardından hayranlarını heyecanlandıran bir projeyle karşılarına çıktı.

İki oyuncunun kariyer yolculukları boyunca sergiledikleri istikrarlı yükseliş dikkat çekerken, yıllar sonra gelen bu sürpriz birliktelik sosyal medyada büyük ilgi gördü.

YENİ PROJE TÜRKİYE'Yİ TANITACAK

Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım bu kez bir sinema filmi için değil, Türkiye'nin doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmayı amaçlayan uluslararası dijital proje "Turquoise Summer" için kamera karşısına geçti.

ESKİ VE YENİ HALLERİ KARŞILAŞTIRILDI

İkilinin yeniden aynı karede yer almasıyla birlikte hayranları geçmişe döndü. Sosyal medya kullanıcıları, 2017 yılında "Sonsuz Aşk" setinden paylaşılan fotoğraflarla yeni çekimlerden gelen kareleri yan yana getirdi.

O dönem Fahriye Evcen 31, Murat Yıldırım ise 38 yaşındaydı. Bugün ise Evcen 40, Yıldırım 47 yaşında.

Paylaşımların altında "Hiç değişmemişler", "9 yıl değil 9 ay geçmiş gibi" ve "Yıllar bu ikiliye çalışmış" yorumları yapıldı.

Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ın yeniden kamera karşısına geçmesi, hayranlarından büyük beğeni topladı.