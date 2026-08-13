Usta ressam Bedri Baykam, büyük beğeni toplayan ve 30 Eylül’e kadar devam edecek olan ‘Baykam on Picasso’nun ardından Bodrum’da yeni bir sergiye imza attı…

Sanatçının farklı dönemlerinden eserlerini bir araya getiren “Aynı Anda/All at Once” adlı sergisi Ortakent’teki Inspera Bodrum Kültür Sanat’ta açıldı… Sergi; basit bir zaman kesişmesinin ötesine geçerek kavramın felsefi derinliklerine ve katmanlarına odaklanıyor… Sanatçının olan biten her şeyi sorgulamaya, değiştirmeye ve dönüştürmeye devam eden dinamiği, bu serginin kalbini oluşturuyor.

Dışavurumcu tuvalleri, multi-medya işleri ve tarihsel referanslarla örülü derinlikli katmanları, izleyiciyi; geçmişin, şimdinin ve geleceğin iç içe geçtiği, sınırların yok olduğu bir evrende zaman yolculuğuna davet ediyor.

‘Aynı Anda’ Picasso Siyahkalem, Baykam

Sergide yer alan yapıtların yaklaşık yarısı, Baykam’ın 2026 yılında ürettiği ve ilk kez Bodrum’da sanatseverlerle buluşan yepyeni çalışmalardan oluşuyor. Üstelik bu yeni üretimler, sanatçının daha önceki yıllara ait eserleriyle kronolojik bir sıralama içinde değil, aralarında yeni anlam ilişkileri kuracak biçimde yan yana geliyor… Bilincin ve zamanın akışını katmanlı bir görsel dille biçimlendiren Baykam’ın seçkisi sanat tarihsel diyaloglar da oluşturuyor. “Baykam on Picasso” sergisine Bodrum için özel olarak üretilerek yeni işlerin eklenmesiyle zenginleşen bu seçki Picasso, Siyahkalem ve Baykam’ı da aynı anda aynı düzlemde buluşturuyor. Sergideki özel bir bölüm, sanat tarihinin bu iki büyük ustasının Baykam’ın tuvalinde zamansız diyaloğuna ayrılıyor.

Her perşembe izleyicileriyle bir araya gelecek

Sergi süresince Bedri Baykam’ın katılımıyla her perşembe, sanat üzerine farklı başlıklarda renkli söyleşiler ve izleyici buluşmaları da düzenlenecek. Sanatçının üretim pratiğine, güncel sanat anlayışına ve yaratım süreçlerine odaklanan bu etkinlikler, ziyaretçilere Baykam’la doğrudan bir araya gelme fırsatı sunacak. Etkinlik, bugün 17.30-20.00 saatleri arasında Baykam’ın yeni kitabı ve yeni sergisi hakkında Sanat Yazarı Mahmut Nüvit ile birlikte gerçekleştireceği söyleşisiyle başlıyor.