Silivride’de dün aynı anda İBB, casusluk ve diploma davalarında yargılanan Ekrem İmamoğlu, “Resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla yargılandığı diploma davasında savunma yaptı. Dava, 25 Aralık 2026’ya ertelendi.

Savunmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan İmamoğlu, “Bu davanın adı Erdoğan’ı dört kez yendin, bir daha yeneceksin davasıdır. Ben 15.5 milyon insanın ön seçimde oy verdiği cumhurbaşkanı adayıyım. Bunu herkes zihnine kazısın. 15.5 milyon insan. O 1150 odalı saraydaki kişi bunu rüyasında bile göremez” dedi.

Dilek İmamoğlu duruşmayı izlemeye oğlu Selim İmamoğlu’yla geldi, sosyal medya hesabından da “Hukuksuzluk triatlonu yapılıyor” mesajı paylaştı.

BİR YOL BULUNUR

Ekrem İmamoğlu savunmasında “Özgür Özel Genel Başkanımla yol yürümekten gurur duyuyorum” dedi ve şunları söyledi: “Türkiye krizlerden çıkmayı bilen büyük bir ülkedir. Biz bu ülkenin umudunu yeniden ayağa kaldırmak zorundayız ve kaldıracağız. Bu millet yarı yolda asla kalmadı, kalmayacak. Tarihe not düşen bir liderlikle adım adım milletin yanında onlarla yürüyen bir lider varsa ya bir yol yapılır ya da bir yol bulunur. ‘Bu büyük demokrasi, adalet ve cumhuriyet için yürüyelim arkadaşlar’ çağrısının lideri Özgür Özel’le yürümek zamanıdır şimdi. Bu çağrı 86 milyon yurttaşımızadır. Özellikle gençlerimizedir, bu milletin evlatlarınadır.

Bu çağrı ve bu yürüyüş sadece bir partinin değil, bütün muhalefetin bu büyük riske karşı bir ve bütün olma zorunda olduğu bu sürecin yürüyüşüdür. Bu yol halkın tertemiz yoludur. Kimse merak etmesin bu millet kazanacak.”

Ankara’daki NATO Zirvesi’ne değinen İmamoğlu, Türkiye’nin uluslararası kamuoyu önünde hukuk devleti açısından sorgulandığını savundu.

REKTÖR: ZORDAYIM

“NATO ülkeleri Ankara’ya geldiği gün ben burada yargılanıyorum. Ne anlatacak bu ülkenin başındaki? ‘Çok güçlüyüm, rakibimi hapse attım. Rakibime 20 tane dava açtım’ mı diyecek? Onlar da ‘Yaşasın, ne büyük lider, dünya lideri!’ mi diyecek? Kendini aldatan bir garip” dedi.

İmamoğlu, diploma iptali sürecinde İstanbul Üniversitesi yönetiminin siyasi baskı altında hareket ettiğini öne sürdü. Rektörle yaptığı telefon görüşmesini anlatan İmamoğlu, savcılığın üniversiteye talimat verdiğini iddia etti:

“Telefon açtım, ‘Bu devletin namusu’ dedim. ‘Savcı ivedi iptal et diye sana talimat yazmış’ dedim. Bana, ‘Çok zor durumdayım, bakıyorum başkanım’ dedi. Bugün de çıkıp gençlere nasihat veriyor. Yazıklar olsun İstanbul Üniversitesi Rektörü. 550 yıllık üniversitenin rektörü böyle davranamaz. Bu devletin kurumlarını talimatla hareket eden yapılara dönüştürdüler.”

İmamoğlu’nun savunmasının ardından Hakim, “Çarşamba sabah Ekrem beyi alacağım” ifadesini kullandı. Casusluk davasında ise tüm tutukluların tutukluluk haline devam kararı verildi. Bir sonraki duruşma 29 Eylül’e ertelendi.