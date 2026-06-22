EDA METİN ÖZÜLKÜ ÇİFTİNİN ÇOCUKLARI KOCAMAN OLDU
90'lı yıllardan bu yana hafızalara kazınan şarkılara imza atan Eda Metin Özülkü çifti, bu kez müzikleriyle değil aileleriyle gündeme geldi.
Eda Özülkü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
EDA METİN ÖZÜLKÜ ÇİFTİ ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN UZUN BİR SÜRE BEKLEDİ
1988 yılında hayatlarını birleştiren Eda ve Metin Özülkü, evliliklerinin ilk yıllarında çocuk sahibi olabilmek için uzun bir bekleyiş yaşadı.
15 YIL SÜREN ÖZLEMİN ARDINDAN BARAN VE VOLKAN ÖZÜLKÜ DÜNYAYA GELDİ
15 yıl süren özlemin ardından çift, 2004 yılında ikizleri Baran ve Volkan'ı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı.
İKİZ ÖZÜLKÜLER BÜYÜDÜ
İkizler zamanla büyüdü ve neredeyse anne ve babalarının boylarını aştı.
Günün Trend Haberleri
İKİZLER 22 YAŞINA GELDİ
Yıllar sonra çocuklarıyla birlikte kamera karşısına geçen ünlü çift, sevenlerine duygusal anlar yaşattı.
''İYİ Kİ DOĞURMUŞUM''
Eda Özülkü, ikizleriyle birlikte paylaştığı kareye "İyi ki doğurmuşum" notunu düştü.
Ailenin son halini gören takipçiler, zamanın ne kadar hızlı geçtiğini belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.
Eda ve Metin Özülkü'nün aile pozu, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.