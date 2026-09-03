Avusturyalı ünlü ressam Ferdinand George Waldmüller tarafından 1850'li yıllarda yapılan "Beklenen Kişi" (Die Erwartete) isimli eser, bugün Almanya'nın Münih kentindeki Neue Pinakothek müzesinde sergileniyor. Dışarıdan bakıldığında doğada yürüyen bir kadın ve elinde çiçekle onu bekleyen bir adamı tasvir eden tablo, yakından incelendiğinde akılalmaz bir detayı gözler önüne seriyor.

'ZAMAN YOLCULUĞUNUN KANITI' TEORİSİ

Tablodaki genç kadının iki eliyle tuttuğu küçük, dikdörtgen nesne ve başparmaklarının duruş pozisyonu, günümüzde akıllı telefonuna odaklanarak yürüyen insanları birebir andırıyor. Kadının başını hafifçe öne eğip cihaz ekranına bakar gibi dalgın şekilde yürümesi, 2017 yılında sanatseverlerin bu detayı fark etmesiyle internette viral bir "zaman yolculuğunun kanıtı" teorisine dönüştü. Tabloyu gören herkes, nesnenin tutuluş biçimi nedeniyle 2007 yılında hayatımıza giren dokunmatik ekranlı telefonlara inanılmaz derecede benzediğini savunuyor.

TARİHÇİLERDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Görsel benzerlik ne kadar ürkütücü görünse de uzmanlar ve sanat tarihçileri olayın arkasındaki gerçeğin çok daha sade olduğunu vurguluyor. Eski bir kamu görevlisi olan Peter Russel, sanat algımızın teknolojiyle nasıl dönüştüğünü belirterek, "1850'li yıllarda bu tabloya bakan herkes, kızın elindeki nesnenin küçük bir ilahi veya dua kitabı olduğunu anlardı. Ancak bugün hiç kimse bu sahnenin, elindeki akıllı telefonda sosyal medyaya dalmış bir gencin görüntüsüyle olan benzerliğini görmezden gelemiyor" dedi.

O dönemde cep boyutunda basılan dua kitapları oldukça yaygındı. Sanatçı, elindeki küçük kitaba odaklanarak yürüyen ve kendisine çiçek sunmaya hazırlanan adamı fark etmeyen dalgın bir kadını resmetmişti.