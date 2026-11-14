Futbol kamuoyu, Fransa maçı öncesi Sergen Yalçın’ı Belçika yenilgisinden sorumlu tutmak yerine bazı eksiklere dikkat çekmeyi tercih etti. Oğuz Aydın’ın Doku’ya karşı sağ bek oynatılması, hazır olmayan Enes Ünal tercihi ve takımda santrfor yokken 9 numaralı sistem, tüm yükün Arda Güler’e bırakılması, savunma yerleşimi ve blok kopuklarının yanı sıra oyunun kontrolünün Belçika’ya verilmesi başlıca eksikler olarak dikkat çekti

Basit yerleşim hataları, top kayıpları sonrası geç reaksiyon ve hatlar arası boşluklar nedeniyle iki gol kısa sürede geldi. İlk yarıdaki agresif ve hücum ağırlıklı yaklaşım savunmada risk üretti. Hakan Çalhanoğlu hamlesi sonrası Jeremy Doku’nun açık alan bulması daha da kolaylaştı. İkinci yarıda gelen hamlelerle daha fazla pozisyon üretildi (xG yükseldi) ama net fırsatlar değerlendirilemedi. Belçika’nın temposuna ve hareketliliğine cevap verilemedi.