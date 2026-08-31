Bir zamanlar çekmecelerde unutulan ya da elektronik atık kutularına atılan eski iPhone modelleri, günümüzde koleksiyoncuların gözdesi haline gelerek tam anlamıyla birer lüks tüketim nesnesine dönüştü.

Özellikle kutusu açılmamış, nadir bulunan veya teknoloji tarihinde dönüm noktası sayılan modeller bugün açık artırmalarda servet değerinde alıcı buluyor.

Bir cihazın değerini belirleyen en önemli unsurlar; kullanım durumu, orijinal kutusunun açılmamış olması (jelatinli), aksesuarlarının eksiksizliği ve modelin nadirliği olarak öne çıkıyor. İşte antika saatler veya nadir oyun konsolları gibi değerlenen, teknoloji tarihinin en pahalı iPhone modelleri...

1. iPhone 2G – 4 GB Seçeneği (2007)

Steve Jobs'un dünyayı değiştiren ilk iPhone'u tanıttığı 2007 yılında satışa çıkan 4 GB hafızalı model, koleksiyon dünyasının "kutsal kasesi" olarak kabul ediliyor.

Apple bu versiyonu düşük talep nedeniyle çok kısa süre üretimde tuttuğu için günümüzde aşırı derecede nadirdir.

Kutusu Açılmamış (Jelatinli): 150.000 Euro (8 milyon 404 bin TL) ve üzeri.

Kutulu / İkinci El: 10.000 Euro üzeri.

2. iPhone 2G – Standart Model (2007)

iPod, telefon ve interneti tek bir cihazda birleştiren ilk nesil iPhone’un standart sürümleri de ciddi bir yatırım aracına dönüşmüş durumda.

Jelatinli: 30.000 (1 milyon 680 bin TL) - 150.000 Euro (yaklaşık 8 milyon 404 bin TL)

İkinci El: 300 - 2.000 Euro (yaklaşık 100 bin TL).

3. iPhone 6 Plus Prototip Modelleri

Fabrikadan halka hiç satılmamış, Apple’ın şirket içi test süreçlerinden dışarı sızan özel yazılımlı veya eksik logolu prototipler, yasal olarak geri toplatılmaya çalışıldığı için koleksiyoncular arasında tam bir av hedefidir.

Belgelenmiş Nadir Prototipler: 20.000 Euro (yaklaşık 1.100 bin TL) ve üzeri.

4. iPhone 4 (2010)

Steve Jobs'un bizzat tanıttığı, cam ve çelik tasarımıyla bir tasarım harikası olan ve ilk kez yüksek çözünürlüklü Retina ekranı getiren bu model, Apple tarihinin mihenk taşlarındandır.

Jelatinli: 3.000 Euro (yaklaşık 170 bin TL) ve üzeri.

Kutulu / Aksesuarlı: 400 - 900 Euro.

5. iPhone 3GS (2009)

Adındaki "S" harfinin hız (Speed) anlamına geldiği, iPhone'u küresel bir kitle imha aracına ve kitlesel bir fenomene dönüştüren ilk modeldir. Günlük hayatta çok yıpratıldıkları için temizini bulmak zordur.

Jelatinli: 2.000 - 4.000 Euro (yaklaşık 220 bin TL).

6. iPhone 5 Slate Black (2012)

Apple'ın ilk 4 inç ekranlı telefonu olan iPhone 5'in siyah renkli bu versiyonu, kenarlarındaki hassas kaplamanın çok çabuk soyulmasıyla bilinir. Bu yüzden çiziksiz, kusursuz kalmış bir örneği aşırı nadirdir.

Jelatinli: 2.000 Euro (yaklaşık 110 bin) ve üzeri.

Kusursuz ve Kutulu: 500 - 1.000 Euro.

7. iPhone X (2017)

Home tuşuna veda edilen ve Face ID ile çentik tasarımını hayatımıza sokan, Apple'ın modern dönemdeki en büyük tasarım devrimidir.

Şu an çok pahalı olmasa da uzmanlar geleceğin en değerli parçalarından biri olacağını öngörüyor.

Jelatinli: 1.500 Euro (yaklaşık 84 bin TL) ve üzeri.

Elinizdeki Eski iPhone Değerli mi?

Eski telefonunuzu geri dönüşüme atmadan veya ucuza satmadan önce şu detayları mutlaka kontrol edin:

Model Numarası: Ayarlardan veya kutunun arkasından cihazın ilk üretim serisine ait olup olmadığını doğrulayın.

Orijinallik: Cihazda yan sanayi yedek parça (ekran, batarya vb.) kullanılmamış olması değerini katlar.

Jelatin Durumu: Eğer hiç açılmamış bir kutu bulduysanız, jelatinine asla zarar vermeyin; servet değerini belirleyen şey o şeffaf ambalajdır.