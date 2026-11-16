Zambiya'nın maden kaynakları uluslararası yatırımcıların ilgisini çekerken, ülkedeki yaygın yoksulluk sürüyor. Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema'nın açıklamasına göre 2022 yılından bu yana madencilik sektörüne 12 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı. AFP'nin haberine göre ise yaklaşık 21 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 70'inden fazlası yoksulluk içinde yaşıyor.

Bakır, altın, kobalt, nikel ve manganez gibi madenlere sahip Zambiya, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji sistemleri ve yapay zekâ altyapılarında kullanılan ham maddeler açısından önem taşıyor. Uluslararası basında yer alan haberlere göre ABD, Çin, Kanada, Hindistan ve Körfez ülkelerinden yatırımcılar, ülkenin madencilik sektöründeki fırsatlarını değerlendiriyor.

YATIRIMCILAR ARASINDA KÜRESEL MADEN ŞİRKETLERİ VAR

Ülkedeki yatırımcılar arasında Kanadalı First Quantum Minerals ve Barrick Mining Corporation, Hindistan merkezli Vedanta Resources ile Çinli China Nonferrous Metal Mining Group bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli International Resources Holding de Mopani Copper Mines şirketine 1,1 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulunarak işletmenin yüzde 51 hissesini aldı.

Zambiya'nın yer altı kaynaklarının 644 milyar dolar değerinde olduğu ve Afrika'nın en büyük yatırım fonlarından biri için yaklaşık 100 milyar dolarlık taahhütte bulunulduğu da öne sürüldü. Ancak bu iki rakam henüz bağımsız olarak doğrulanmadı.

BAKIRDA HEDEF 2031'E KADAR 3 MİLYON TON

Dünya Bankası verilerine göre Zambiya, dünya bakır rezervlerinin yaklaşık yüzde 2'sine sahip. Hükümet, son yıllarda yıllık 1 milyon tonun altında seyreden bakır üretimini 2031 yılına kadar 3 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.

Plan yalnızca ham madde ihracatını artırmakla sınırlı değil. Hükümet, madenlerin ülke içinde işlenmesini ve sanayi üretiminin geliştirilmesini de amaçlıyor.

Dünya Bankası ile yürütülen yeni madencilik ortaklığı kapsamında 2031'e kadar 250 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturulması hedefleniyor. Bunun 100 bininin doğrudan madencilikte, 150 bininin ise sektörle bağlantılı diğer alanlarda olması öngörülüyor. Yatırımların enerji, ulaşım, maden işleme ve yerel sanayide de büyümeyi desteklemesi bekleniyor.

ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ÇEVRE ELEŞTİRİLERİ

Yatırımlardaki artışa rağmen çalışanların koşullarında yeterli iyileşme sağlanamadığı yönündeki eleştiriler sürüyor. Madencilik faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkileri de endişe konusu olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, doğal kaynaklardan elde edilen gelirlerin yalnızca yabancı yatırımcılara değil, yerel halka da ekonomik fayda sağlaması gerektiğini vurguluyor.