Motorinin litresine gece yarısı gelen 4 lira 68 kuruşluk zammın ardından litre fiyatı 100 lirayı aştı. Böylece akaryakıt fiyatlarında üç haneli rakamlar görülmüş oldu. Bu durumun tabelalara yansıması da oldu.

Akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar 3 haneli rakamlarla uyumlu olmadığı için fiyatların nasıl tabelaya yansıtılacağı merak konusu olmuştu.

Sektör temsilcileri daha önce Türkiye genelindeki yaklaşık 14 bin akaryakıt istasyonunda bulunan pompaların önemli bölümünün üç haneli fiyat gösterimine uygun olmadığını belirtmişti.

Mevcut pompaların yaklaşık üçte ikisinin değiştirilmesi veya teknik revizyondan geçirilmesi gerekebileceği ifade edilmişti. Ancak bayiler bu duruma buldukları çözümü EPDK'ya sundu. İşte EPDK'ten bayilerin çözümüne cevap...

"BAYİLER, EPDK'YA SORDU"

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tabelaya, hane ayarı... Bayiler, EPDK'ya, motorin 100 TL'ye çıkmadan önce sordu. EPDK, virgülden sonra tek hane kullanılmasında sakınca bulunmadığını bildirdi. İlan edilen, pompa ve EPDK'ya bildirilen fiyat arasında uyumun önemine dikkat çekildi. Fiyat, anlaşılabilir olacak." ifadelerini kullandı.