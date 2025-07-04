Memur ve memur emeklisi, 6 aylık enflasyon oranında bile zam alamadı. Emekli aylıkları ise artışın ardından bile yine açlık sınırının altında kalmaya devam etti.



Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, zamların açıklanmasıyla sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. "Artık toplumun feryadına kulak verin" vurgusu yapan Tayyar, AKP grubuna uyarı niteliğindeki mesajında şu ifadeleri kullandı: