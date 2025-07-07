Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir alkol grubuna daha vergi zammı geldiğini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı enflasyon verilerinin ardından güncellenen ÖTV ile birlikte alkol gruplarına zam gelmeye devam ediyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Pernod Ricard Türkiye alkol grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
KDV dahil fiyat listesi şu şekilde:
- Chivas 12 İskoç viskisi 35 cl.: 950 TL
- Chivas 12 İskoç viskisi 50 cl.: 1350 TL
- Chivas 12 İskoç viskisi 70 cl.: 1750 TL
- Chivas 12 İskoç viskisi 100 cl.: 2375 TL
- Chivas 12 İskoç viskisi 175 cl.: 4200 TL
- Chivas 12 İskoç viskisi 300 cl.: 7950 TL