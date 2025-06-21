Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte petrol fiyatları da yükselişe geçti. Bu gece akaryakıta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı yapıldı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ZAMMI

Brent petrol fiyatlarının artmasıyla bu geceden itibaren motorinin litre fiyatına 3 lira 30 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruşluk zam geldi.

Motorinin litre fiyatına yapılan bu zam miktarı ÖTV düzenlemeleri hariç akaryakıt grubuna tek seferde yapılan en büyük zam olarak tarihe geçti.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise salı gününden itibaren motorine indirim gelecek.

Gazeteci Alaattin Aktaş'ın aktardığına göre 24 Haziran Salı gününden itibaren motorine 1 lira 66 kuruşluk indirim yapılacak.

21 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

21 Haziran Cumartesi günü brent petrolün fiyatı 77,17 dolar olurken zammın ardından Türkiye'deki güncel akaryakıt fiyatları şöyle oldu:

Zammın ardından bugün motorin İstanbul'da 54,71 TL'ye, Ankara'da 55,56 TL'ye, İzmir'de 51,91 TL'ye yükseldi.

Benzinin litre fiyatı ise zammın ardından İstanbul'da 51,49 TL, Ankara'da 52,15 TL, İzmir'de 52,49 TL oldu.