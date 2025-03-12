Eskişehir Anadolu Ünivertesi, mülkiyetinde bulunan 30 dükkanın kiralarına yüzde yüz zam yaptı. Oysa yıllık enflasyon yüzde 40’ın altında açıklanmıştı. 60 bin TL’den 120 bin TL’ye çıkan kirayı ödeyemeyen bir esnaf, kepenk kapatmak zorunda kaldı. Diğer dükkanların kiracıları da çok zor durumda.

İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Gürol Yer, kirası 120 bin TL’ye çıkarıldığı için esnaf tarafından boşaltılan dükkan önünde basın açıklaması yaptı. Güral Yer, şunları söyledi:

SÜREKLİ FAHİŞ ZAM

- Devlet, 2023 yılında resmi artış oranı yüzde 25 diye bas bas bağırırken, inat eder gibi buraların kira artışı yüzde 272 oranında gerçekleşti. 2024 yılında yüzde 65 olması gereken resmi artış yüzde 87 oldu. 2025 zammı ise tam yüzde yüz!

- Bugün Eskişehir’de bir AVM’de metrekare kira fiyatı 20 dolar, yani 720 TL kabul edilirse, 11 metrekare bir alan AVM’de 7 bin 920 TL. Bu bölgede ise 3900 TL civarına gelmektedir. Önünde olduğumuz işyerini tahliye eden esnafımızdan istenen aylık kira bedeli 120 bin TL’dir. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir’in en acımasız mülk sahibi durumundadır.

Hamamyolu Caddesi’ndeki dükkanın kirası 120 bin TL’ye çıkınca, 40 yıllık esnaf ekmek teknesini kapattı.

ACIMASIZ MÜLK SAHİBİ

- Eyvallahı olmayan mal sahibi tavrındaki Anadolu Üniversitesi, kiracılarına her türlü duyusunu kapatmış durumda. Esnaf ve ticaret erbabının sözcüsü savunucusu olacak odalardan tek bir ses bile çıkmıyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’in bu itirazlara kulak vermesini temenni ediyoruz.